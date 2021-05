Inep divulga espelhos da redação do Enem 2020 nesta sexta-feira (28)

Resultados das provas dos treineiros também serão disponibilizados

A partir das 18h desta sexta-feira, 28, os participantes da edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão conferir de maneira mais detalhada o desempenho na redação do exame. O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, irá divulgar o espelho da redação.

O espelho da redação é a forma como o texto foi corrigido pelos avaliadores. Por meio dele, o estudante pode conferir os erros e acertos, tendo como base as cinco competências avaliativas. Além de possibilitar entender a sua nota, é uma forma de se preparar melhor para próximas edições, caso o desempenho não tenha sido o esperado.

Todos os candidatos foram avaliados seguindo critérios pré-estabelecidos pelo Inep. Para alcançar a pontuação máxima do exame, em resumo, os participantes tiveram que demonstrar no texto aspectos como:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Também nesta sexta-feira serão divulgadas as notas dos treineiros – aqueles estudantes que não concluíram o ensino médio em 2020 e fizeram o Enem apenas para treinar seus desempenhos. Os treineiros não poderão utilizar as notas nesta modalidade de avaliação para entrada no ensino superior por meio de processos seletivos do governo federal.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio tem como objetivo avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O exame é usado como mecanismo de acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições portuguesas. Os participantes do Enem também podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

* Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil