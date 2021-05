No fim da manhã desta sexta-feira (28/05), a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), fez um tour pela cidade do Gama. Durante sua estada na cidade, a deputada fez contato com cidadãos e empresários do Gama. Paula almoçou com amigos da cidade. Visitas a empresários, lideranças comunitárias e diálogo com professores de escolas públicas sobre o PL 5595/2020 que torna educação atividade essencial. A região administrativa recebeu emendas nas áreas para hospital, unidades básicas de saúde e escolas.

Logo ao chegar na cidade, Paula esteve na indústria de embalagens Kamp, da empresária gamense Cida Kenedy. Ainda pela manhã, visitou a hamburgueria Geléia para conversar sobre Reforma Tributária com o idealizador da rede, Alexandre Souza, mais conhecido como Geléia. No fim da manhã, a deputada foi ao restaurante Tarumã e conversou com o proprietário Mateus Domingues, além de almoçar com amigos e correligionários na Casa 5 Festas e Eventos.

Já na parte da tarde, ela visitou Raimundinha, líder comunitária do Setor Leste. Depois, sua agenda seguiu para uma reunião com professores e gestores da cidade. A diretora Ana Elen recepcionou a deputada, assessores e comunidade escolar no Centro de Ensino Fundamental 15 (CEF 15), do Setor Sul. A escola é referência de modelo educacional no país. Depois, fez uma visita ao Dr. Lucimir, superintendente da saúde no Hospital Regional do Gama (HRG).

Na última agenda na cidade, a deputada esteve no antigo Pró-DF que foi reformulado pelo GDF para Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADE) do Gama. O presidente da Associação dos Micros e Pequenos Empresários do Gama (AMICRO-GAMA), Max Japão, recebeu a deputada e sua comitiva na sua loja. Na oportunidade, apresentaram um projeto de saúde pública itinerante para os sequelados após o Covid-19. O médico Doutor Waldir Cunha apresentou o projeto (assista à transmissão ao vivo do Gama Cidadão).

Durante sua estada no Gama, a deputada Paula Belmonte tratou de diversos assuntos e ouviu as demandas das pessoas com quem esteve. A última delas foi personagem da série Reforma Tributária na Prática e que escuta demandas de empresários para a simplificação de impostos.

Um dos pontos principais da agenda da parlamentar foi a reunião com diretores e professores de escolas da cidade. “Viemos aqui para desmentir fake news sobre o projeto de lei que torna educação atividade essencial. É preciso abrir o diálogo sobre a qualidade do ensino oferecido e esse fechamento de mais de um ano só traz problemas”, defende. O PL 5595/2020 foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está sendo apreciado por senadores.

Emendas

Nos últimos anos, Paula destinou R$ 1,9 milhão em equipamentos para escolas públicas, incluindo kits de materiais escolares, utensílios, brinquedos e material esportivo. No Gama, foram beneficiadas sete escolas. O campus do Gama, do Instituto Federal de Brasília, recebeu um dos contêineres para a instalação de empresas juniores em um repasse de R$ 200 mil.

Na saúde, a deputada indicou emendas de R$ 1,5 milhão para equipamentos como raio X, autoclave e bisturi elétrico. O Hospital Regional do Gama foi uma das unidades beneficiadas, assim como 10 unidades básicas de saúde.

A equipe do Gama Cidadão esteve acompanhando a agenda da deputada enquanto esteve pela cidade.

Por Israel Carvalho com colaboração do Lucas Lieggio

Da redação do Gama Cidadão – 29/05/2021