Inep divulga notas do Enem 2019 para “treineiros” nesta terça (17)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a divulgação das notas dos “treineiros” que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) para esta terça-feira, dia 17. Além disso, também estarão disponíveis as análises das redações do exame de cada candidato. Conforme previsto no edital do Enem 2019, o espelho individual da redação traz a pontuação recebida pelo participante em cada uma das cinco competências avaliadas pelos corretores.

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova aplicada anualmente para os estudantes do ensino médio, que avalia a qualificação dos concluintes da educação básica e, por meio da nota obtida, o candidato pode ingressar na graduação em uma instituição de ensino pública ou privada. Neste último caso, através de bolsas de estudo para faculdades.

Os inscritos fazem provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que, ao todo, somam 180 questões, além da redação.

Afinal, o que são “treineiros”?

Foram definidos como “treineiros” todos aqueles participantes do Enem que realizaram a prova, mas não concluíram o ensino médio até o mês de dezembro do mesmo ano em que a prova foi aplicada. Portanto, como o próprio nome diz, são participantes que estão treinando os conhecimentos adquiridos durante a sua etapa de formação.

*Matéria produzida com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil