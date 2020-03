Por conta coronavírus, Google libera Hangouts Meet gratuitamente

Como medida para reduzir o risco da propagação do coronavírus (Covid-19), muitos trabalhadores, professores e estudantes estão realizando suas atividades remotamente. Por conta disso, a Google anunciou que o Hangouts Meet está disponível para todos os usuários do G Suite.

Agora, o recurso pode ser utilizado gratuitamente por todos os clientes. Assim, é possível realizar reuniões com mais de 250 pessoas e transmissões ao vivo para mais de 100 mil espectadores. Além disso, ele permite gravar e salvar as chamadas no Google Drive.

Originalmente, o Hangouts Meet é um recurso exclusivo para clientes das versões pagas do Enterprise e Enterprise for Education. De acordo com a Google, ele vai estar disponível sem custos para todos os usuários até o dia 1º de julho.

“Estamos comprometidos em apoiar nossos usuários durante esse período desafiador”, revela a nota da companhia. “Estamos trabalhando para expandir nossa infraestrutura para suportar uma demanda maior do serviço e garantir um acesso otimizado e confiável a ele”.

O uso das videochamadas ao redor do mundo

Ainda na mesma nota, a Google deu o exemplo dos milhares de estudantes de Hong Kong e do Vietnã que estão fazendo uso dos recursos Hangouts Meet e Google Classroom. Desta forma, eles podem continuar acompanhando as aulas remotamente, enquanto as escolas e as universidades estão fechadas por conta da epidemia do coronavírus.

Outro exemplo citado por eles é o escritório da própria companhia em Dublim, na Irlanda. Preocupados com o vírus, os colaboradores estão trabalhando remotamente há algumas semanas. Além disso, a empresa tem encarado essa questão como um teste de desempenho dos funcionários sem a interação “cara a cara” por tempo prolongado.

Com informações do portal Tec Mundo / Google – 04/03/2020