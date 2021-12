O Instituto Palma promove até o dia 6 de janeiro campanha de arrecadação de donativos para assistência humanitária às vítimas das chuvas torrenciais que vem afetando o sul da Bahia nas últimas semanas.

Qualquer pessoa pode ajudar doando alimentos não perecíveis (cestas básicas), produtos de higiene pessoal, limpeza, cobertores e garrafas de água potável, além de transferências em dinheiro – PIX(61 98601-8896). O material deve ser entregue na sede do Instituto, localizado na Quadra 10 conjunto N, casa 14 no Setor Sul do Gama – DF.

WhatsApp: 61 98601-8896 (Robson Palma)

Sobre o Instituto

O Instituto Palma é uma fundação suprapartidária e sem fins lucrativos, dedicada à cooperação nacional. A nossa missão é promover o desenvolvimento social e a promoção humana, integradas a ações de assistência social, educação, cultura e artística, esporte, lazer, defesa do meio ambiente e de saúde pública.

Da redação do Gama Cidadão – 31/12/2021