Aproximadamente 600 mil vagas nos cursos de graduação foram criadas em 2021. O número foi mostrado pelo balanço do Ministério da Educação (MEC) divulgado na última semana. A modalidade de ensino a distância recebeu o maior número de vagas, sendo 436,3 mil, enquanto cursos presenciais foram 159,8 mil vagas ofertadas.

As vagas, ainda de acordo com o MEC, foram distribuídas nos 1.576 novos cursos autorizados pelo órgão e beneficiaram mais de 650 instituições de educação superior. O índice foi o maior entre 2015 e 2021. A graduação em Enfermagem lidera com 112 cursos superiores autorizados, seguida por Direito com 108, Pedagogia com 90, Psicologia com 85 e Administração com 72.

Além da autorização de curso, o MEC também registrou bons índices nos atos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. Foram 925 cursos reconhecidos e 8.214 cursos com renovação de reconhecimento.

A avaliação dos cursos é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao ministério. Entre os critérios utilizados estão a infraestrutura, corpo docente e organização didático-pedagógica da faculdade.

Bolsas de estudo incentivam entrada no ensino superior

Além dos programas federais de incentivo ao ensino superior, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o número de novas vagas também pode ter sido influenciado pelos programas privados que oferecem bolsas de estudo. Entre eles estão o Educa Mais Brasil que disponibiliza descontos em instituições de ensino superior, escolas, cursos profissionalizantes, entre outros. O Educa atua em parceria com instituições que oferecem cursos com autorização do MEC. As bolsas facilitam o pagamento da matrícula e mensalidades.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil