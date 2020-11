Seleção é aberta a alunos de graduação, mestrado e doutorado

Uma parceria entre Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio Exterior da Hungria com o Ministério da Educação (MEC) vai disponibilizar 250 bolsas de estudo na Hungria destinadas a estudantes brasileiros para o ano letivo 2021/2022. A ação integra o programa Stipendium Hungaricum (SH).

O período de inscrições seguirá de 16 de novembro a 15 de janeiro de 2121 no site www.stipendiumhungaricum.hu. Coordenado pela Fundação Tempus, o programa conta com mais de 60 países parceiros em todo o mundo. As áreas acadêmicas de destaque são as ciências naturais e agrárias, além de cursos de Engenharia, incluindo estudos nucleares e serão contemplados cursos de graduação, mestrado, doutorado, cursos preparatórios em húngaro e cursos de especialização.

Para participar do intercâmbio, o estudante precisa ter 18 anos completos até o dia 31 de agosto do ano que for iniciar seus estudos na Hungria. Além disso, é necessário apresentar um certificado de proficiência em inglês de nível intermediário, emitido por qualquer instituição de idioma.

Entre os benefícios das bolsas estão: isenção das taxas universitárias; auxílio mensal de 390 a 500 euros para alunos de doutorado e de 120 euros para alunos de graduação e mestrado; alojamento; ajuda de custo para acomodação no valor de 110 euros; seguro médico no sistema público de saúde da Hungria e carteira de estudante que oferece descontos no transporte público, museus e eventos.

* Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil