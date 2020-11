Aposta na Bio Mundo visa acompanhar tendência em alta no mercado de alimentação saudável e realizar o sonho de ter o próprio negócio

Um estudo da empresa Hibou, em parceria com a consultoria de branding Yellow Zebra, aponta novos hábitos entre àqueles que buscam mais qualidade de vida. Como a procura é cada vez maior por alimentação equilibrada, com menor consumo de carnes e aumento na ingestão de produtos nutritivos, além da prática de exercícios físicos na rotina do dia a dia, investir em uma franquia do ramo de qualidade de vida se torna uma grande oportunidade para empreender.

É o caso dos novos franqueados da Bio Mundo – franquia de alimentos naturais e saudáveis – em Taguatinga (DF). Engenheiro eletricista, Murilo Simões decidiu mudar o rumo de sua carreira e investir na marca ao lado do irmão. “Sempre tivemos o sonho de empreender, mas apenas agora apostamos em um negócio próprio por acompanhar de perto o crescimento da rede, já que fazemos parte da família Mothé, fundadora da empresa”, afirma.

Já para Márcio Simões, a oferta crescente por produtos e serviços de qualidade de vida é uma tendência sem volta e nada melhor do que aproveitar esse nicho para investir em uma marca consolidada. “Quando pensamos nesse mercado, a Bio Mundo foi a nossa primeira e única alternativa, tendo em vista que é uma rede que não para de crescer e é comprometida com seus franqueados e clientes, e tem a preocupação constante no acondicionamento dos produtos, primando pela qualidade e o bem-estar das pessoas”, garante o empreendedor.

Sob o comando dos irmãos Simões, a nova unidade da Bio Mundo em Brasília está localizada no hipermercado Extra Taguatinga e abriu as portas no dia 07 de novembro, para oferecer uma variada gama de produtos sem glúten, sem lactose, diet, light, integrais, orgânicos, iogurtes, sucos, alimentos congelados e refrigerados e suplementos esportivos. Além da venda a granel de grãos, sementes, farinhas, frutas desidratadas, oleaginosas, chás e temperos e linhas exclusivas de encapsulados naturais para a reposição de nutrientes, manutenção e preservação da saúde.

Serviço: Bio Mundo Hipermercado Extra Taguatinga

Endereço: Rua 420, Quadra 03, Lote 04, Av. Parque Águas Claras, Brasília – DF

Telefone: (61) 3562-1793

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 7h às 22h

Sobre a Bio Mundo

Fundada em 2015, na cidade de Brasília, a Bio Mundo nasceu para proporcionar a melhor experiência de compra para quem busca uma alimentação balanceada. Em sua variada gama de produtos as lojas oferecem itens sem glúten, sem lactose, diet, light, integrais, orgânicos, iogurtes, sucos, alimentos congelados e refrigerados e suplementos esportivos. Além da venda a granel de grãos, sementes, farinhas, frutas desidratadas, oleaginosas, chás e temperos. A Bio Mundo também conta com uma linha exclusiva de encapsulados naturais, produtos desenvolvidos com criterioso padrão de qualidade, atendendo a diversos tipos e necessidades dos clientes, como repor nutrientes, manutenção e preservação da saúde. www.biomundo.com.br

*Com informações da Dezoito – 10/11/2020