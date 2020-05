Investir na educação dos filhos é prioridade para a maioria das mães

De acordo com uma pesquisa realizada pelo HSBC, o investimento na educação dos filhos é prioridade para 79% das mães. Segundo o levantamento feito pelo banco, o melhor investimento que podem realizar é pagar por uma educação de qualidade para seus filhos.

A cabelereira de Salvador, Queila de Assis, 36, mãe de Sophia, 10, é uma das que defendem esse pensamento. Ela não pensa duas vezes quando precisa priorizar a educação da filha. Mesmo com o sonho adiado de cursar Pedagogia , para pagar a escola de Sophia, Queila ensina a filha sobre o valor de uma educação de qualidade e a importância de se dedicar aos estudos. “Eu converso muito com ela, falo que a partir do momento que você tem estudo, é instruído, tem outra postura, tem mais chances no mercado de trabalho. Quando você estuda, tem conteúdo para passar para as pessoas à sua volta”, argumenta.

Para essa mãe dedicada, a educação é fundamental para o crescimento. Queila, que foi a única dos três irmãos a concluir o segundo grau, também teve incentivo da sua mãe para estudar. Hoje, orgulhosa com os resultados demonstrados pela filha, comemora: “a Sophia entende a importância do estudo, é esforçada, inteligente e gosta de estudar”, celebra.

Para Queila, a filha é prioridade no momento. Mesmo assim, ela não desistiu de cursar o ensino superior. “Mais cedo ou mais tarde, eu vou fazer faculdade”, afirma.

Os sonhos da carioca Simone Velozo de Oliveira também foram adiados pela maternidade. Aos 18 anos, ela passava por uma gestação. Após concluir o ensino médio , viu seu desejo de ingressar a faculdade ser adiado. “Vivi em prol do meu filho e esqueci de mim”. Porém, hoje, 26 anos depois, Simone vibra por ter conseguido, finalmente, se tornar uma universitária.

Atualmente, com 44 anos, ela acaba de fazer a matrícula no curso de Nutrição da Estácio, em Madureira. “Estou amando o curso e me sentindo uma adolescente. A cada videoaula fico mais empolgada”, conta a estudante que escolheu a modalidade de educação a distância (EAD).

O maior incentivo que Simone recebe vem da sua mãe, que aos 65 anos, comemora por essa nova etapa na vida da filha. “Minha mãe sempre dizia que tinha três sonhos para minha vida: um filho homem, que eu aprendesse a dirigir e que eu me formasse. Tive o filho, tentei aprender a dirigir várias vezes e não teve jeito, mas a formatura eu vou realizar. Não desisto da faculdade por nada. Minha mãe está mega orgulhosa, super feliz!”.

Simone está trabalhando como cuidadora de idosos, mas por enquanto, as atividades estão suspensas por causa da pandemia da COVID-19. Por isso, Simone conta com o apoio do marido, que assumiu as despesas da casa, da família e de uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil . “Tive um desconto de 70% no valor das mensalidades. Foi um dos maiores presentes que a vida me deu”.

Como toda mãe, seu sonho é o de poder ver o filho tomar a mesma decisão de investir nos estudos. “A educação transforma a nossa vida para melhor, em todos os sentidos. O estudo não agrega só conteúdo, mas engrandece a nossa alma”, avalia Velozo.

“Sou muito grata a Deus pela oportunidade que o Educa mais Brasil me proporcionou. Estou realizando um sonho de voltar a estudar e, mesmo nessa circunstância tão difícil, estou descobrindo que eu sou capaz. Não tem dinheiro que pague esse momento feliz e, ao mesmo tempo, caótico. Essa pandemia veio para mostrar que precisamos amar de verdade o próximo. Neste momento, mesmo sem trabalhar e com dívidas, não perdi as esperanças. Vou vencer e me tornar nutricionista”.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil