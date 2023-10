IOS realizará webinar sobre formação profissional para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) – que há 25 anos forma jovens e pessoas com deficiência para o mercado de trabalho por meio de cursos gratuitos – realizará na próxima segunda-feira 16, das 10h às 11h, o webinar “Formação Profissional para Pessoas com Deficiência: uma estratégia de inclusão para sua empresa!”. O webinar reunirá Cristiane Lacerda Mutri, Diretora Executiva de Gente e Gestão e Resp. Social na Ypê, e Danielle Pontes, ex-aluna do IOS e Assistente de TI da TIVIT. A live é gratuita, para participar basta se inscrever no link .

O evento promovido pelo IOS, busca trazer a importância da formação e contratação de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e como pode contribuir para a estratégia de D&I das empresas.

Segundo estimativas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2022, o Brasil contabiliza 18,6 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 8,9% da população. Mas, enquanto a taxa de ocupação da população brasileira é de 60,7%, a de pessoas com deficiência fica em apenas 26,6%. Mesmo com a Lei de Cotas nº 8.213 que prevê que a partir de um número de colaboradores um percentual das vagas deve ser destinado para pessoas com deficiência, de acordo com o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2019, apenas 53% das empresas no Brasil cumprem a Lei de Cotas.

“Infelizmente pessoas com deficiência ainda sofrem para serem inseridas no mercado de trabalho. Por isso, o IOS atua com a formação profissional para que elas tenham mais oportunidades”, comenta Kelly Lopes, superintendente do Instituto da Oportunidade Social.

O IOS, por meio de turmas afirmativas, promove cursos de formação profissional para pessoas com deficiência, em parceria com empresas de diversos setores situadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos últimos quatro anos, mais de 850 pessoas com deficiência passaram pelos cursos do IOS. Após formados o IOS atua para a inserção delas no mercado de trabalho, por meio do Programa de Empregabilidade do instituto.

“A formação e contratação de pessoas com deficiência, é uma maneira de contribuir com a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho além de promover políticas de D&I para além da Lei de Cotas”, conclui Kelly Lopes.

Sobre o IOS

Há 25 anos comprometido com a empregabilidade de jovens e pessoas com deficiência que tenham menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho, o IOS desenvolve projetos de formação profissional gratuita em temas variados. “Administração” e “Tecnologia” compõem a grade de cursos, além do enfoque comportamental. Está entre as melhores ONGs do mundo de acordo com o ranking TheDotGood e qualificado como Entidade Beneficente de Assistência Social certificada pelo CEBAS, o IOS já formou mais de 42 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Varejo. A instituição é mantida por empresas privadas como a TOTVS – sua fundadora e principal mantenedora -, Dell, Microsoft e Zendesk. Juntam-se a este grupo empresas que realizam doações via Incentivo Fiscal, como a BASF, Brasilprev, BRQ, CTG, IBM, Instituto Center Norte, Mercado Livre, 99 App, Clear Corretora, entre outras.

