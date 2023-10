Após um longo período de espera e expectativa, o Estádio Bezerrão, localizado no Gama, se prepara para reabrir suas portas e dar as boas-vindas aos amantes do futebol. Com uma reforma substancial e um investimento total de R$ 3,5 milhões, o estádio promete uma experiência completamente revitalizada aos torcedores.

A reinauguração do segundo maior estádio da capital está marcada para o dia 21 de outubro e será celebrada com dois jogos amistosos que já estão causando grande alvoroço na comunidade esportiva local. A partida de abertura, “Master do Gama x Amigos da TV Record”, promete reunir um timaço do futebol gamense, como Carlão, Emerson, Evandro Chaveirinho, Gerson, Grampola, Jairo, Nem, Osmair, Paulo Henrique, Rochinha e Romualdo. Os fãs estão ansiosos para testemunhar essas lendas em ação mais uma vez.

Além disso, o evento apresentará um segundo confronto emocionante, com o time da Escola de Futebol do Gama enfrentando o vencedor da Brasília Cup, um torneio regional que agitou a cena do futebol local. Essa partida promete trazer a empolgação do futebol de base para o Estádio Bezerrão.

O estádio estava fechado desde 2021 devido às restrições relacionadas à pandemia de Covid-19. Durante esse período, passou por uma série de reformas e melhorias para proporcionar um ambiente seguro e confortável para os torcedores. Além disso, as mudanças na infraestrutura visam elevar a qualidade das partidas que serão disputadas em suas instalações.

Com a reabertura do Estádio Bezerrão, os torcedores locais e amantes do futebol em toda a região têm motivos de sobra para celebrar. A entrada para o evento de reinauguração será gratuita, permitindo que todos os interessados participem dessa emocionante jornada esportiva.

A reabertura do Estádio Bezerrão é mais do que um simples evento esportivo; é um símbolo de esperança e renovação em tempos desafiadores. A comunidade do Gama e arredores está pronta para se unir e criar lembranças memoráveis nas arquibancadas deste amado estádio.

Fotos: Divulgação/SEL-DF

Da redação do Gama Cidadão – 16/10/2023