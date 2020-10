Jaqueline Silva confere uso dos recursos que destinou para o Gama

Nesta quinta-feira (23/10), a deputada distrital Jaqueline Silva (PTB-DF) vistoriou escolas que receberam recursos encaminhados por seu gabinete e locais que vão receber verba para reformas e obras.

Pela manhã, Jaqueline Silva foi recebida por diretores e professores das Escolas Classe 07, 10, 12, 14 e 17 e conferiu os trabalhos feitos. “Um trabalho que dá orgulho”, afirmou.

A deputada e sua equipe seguiram para a rodoviária do Gama, alvo das maiores solicitações de investimentos e reformas. Anteriormente, o Secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Valter Casimiro Silveira, esteve no local e conferiu com a deputada a necessidade de uma reforma completa. O projeto já está sendo concluído e receberá verba destinada pelo gabinete da Deputada.

A vistoria também foi feita onde será construída uma ciclovia, na entrada da cidade, que ligará o Gama à Via Épia. A parlamentar destacou a necessidade de se garantir “segurança para quem pratica esporte e também para quem usa a bicicleta como meio transporte”.

A agenda do dia foi finalizada na Vicinal 361, local onde se busca o asfaltamento da estrada de terra, usada para acesso à Santa Maria. A obra, que também receberá recursos do gabinete, aliviará o fluxo no trânsito que tem, diariamente, engarrafamentos nas proximidades da Ambev.

*Com informações do gabinete da deputada distrital Jaqueline Silva – 23/10/2020