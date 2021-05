Reforma do posto de saúde nº 8 do Gama vai sair do papel

Por Juan Ricthelly*

Nunca é demais realçar as vitórias da Comunidade, como vitórias da Comunidade, e acima de qualquer coisa, a notícia sobre a reforma do Posto 8 exatamente onde se encontra, é uma vitória comunitária a ser comemorada.

Por meio do texto “Questionamentos sobre o Posto de Saúde nº 8” (bit.ly/3no6dFt), é possível ter um vislumbre do histórico desse debate que movimentou a nossa cidade no ano passado.

Inicialmente houve uma defesa veemente por parte do Governo, da Administradora Regional do Gama, do Deputado Daniel Donizet e sua claque comissionada, da ideia de se transformar o terreno do Posto de Saúde nº 8 em estacionamento do Hospital Maria Auxiliadora, em troca da construção de um novo posto em outro lugar.

A Comunidade não reagiu muito bem a essa ideia, e o Fórum Comunitário e de Entidades do Gama, capitaneou uma Campanha em Defesa do Posto de Saúde nº 8, que ocupou as redes e as ruas de nossa cidade, com apoio de lideranças comunitárias, partidos, coletivos e deputados.

Nesse sentido, gostaria de agradecer aos Deputados Chico Vigilante, Leandro Grass, Fábio Félix, Arlete Sampaio e Érika Kokay, que se colocaram ao lado da comunidade desde o início.

Fizemos atos, abaixo assinado, fomos pauta da Rede Globo, provocamos o Ministério Público que se envolveu na questão, distribuímos panfletos no BRT, em feiras, na rodoviária e nas ruas da cidade, conversamos com a população via Whatsapp, Facebook e Instagram.

Nesta segunda-feira (10/5) ficamos sabendo que a reforma do Posto 8 vai virar realidade, e essa é uma vitória de todo mundo que se colocou contra o absurdo inicialmente proposto, se tivéssemos nos calado ou nos rendido aos argumentos em defesa da iniciativa privada, essa vitória não teria sido possível, e ela pertence a todas as pessoas que se posicionaram e lutaram.

Podemos dizer com muito orgulho que nós vencemos! Que graças a nós e a nossa luta, impedimos que um espaço público, historicamente destinado à saúde pública se convertesse em estacionamento de hospital privado.

Deputado Chico Vigilante fez transmissão ao vivo sobre essa excelente notícia:

Fiquei muito emocionado com essa notícia, e me sinto muito feliz por ter me posicionado ao lado da comunidade e seus anseios desde o começo.

Parabéns para nós! Parabéns comunidade!

Só a luta muda a vida!

*Juan Ricthelly é advogado, ambientalista militante, coordenador do Gama Verde, inquieto morador do Gama, DF.



