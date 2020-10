Jaqueline Silva mantém luta em prol da criação de conselhos tutelares

Essa semana a deputada distrital Jaqueline Silva reuniu-se pela segunda vez com o Fórum que defende essa criação, mais de 50 ex-conselheiros e suplentes estiveram presente pessoalmente na casa da deputada para discutir estratégias e metas para colocar em prática o projeto, que tem como objetivo principal a valorização das políticas públicas para as crianças e adolescentes. Vide nota da assessoria de comunicação da deputada.

Um estudo conjunto realizado em 2017 pela Codeplan (Companhia de Planejamento do Distrito Federal) e pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão defini os conselhos tutelares:

Criado pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), os Conselhos Tutelares são

órgãos permanentes, autônomos, não jurisdicionais e encarregados pela sociedade de zelar

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (Art. 131, da Lei no 8.069, de 13

de julho de 1990). Sua criação visa à desjudicialização das medidas sociais dirigidas à

infância, na medida em que busca zelar pelos direitos da criança e do adolescente,

articulando, no âmbito municipal, o enfrentamento a violações de direitos: negligência,

exploração sexual e violência física e psicológica, entre outras. É função do Conselho Tutelar

começar a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou

violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais, responsáveis ou em razão de sua

própria conduta.

O conselho tutelar é responsável por fiscalizar as entidades de atendimento, encaminhar demandas ao Ministério Público ou ao Judiciário, assessorar o poder público na elaboração de orçamento para planos e programas de atendimento aos direitos das crianças, entre outras ações.¹

É fato que a sociedade civil tende a aceitar e apoiar causas como essa, a deputada mantém luta em prol da criação de conselhos tutelares já há algum tempo, haja vista sua participação em eventos relacionados ao tema em seu pré-mandato, e agora demonstra responsabilidade com a causa durante o mandato.

Outras questões relacionadas ao tema

O trabalho do conselheiro tutelar é se atentar à violação de direitos de crianças e adolescentes, também é papel do conselheiro atender e aconselhar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. A partir do atendimento, o profissional aplica medidas de proteção. No entanto, existem questões relacionadas à segurança desse profissional que também devem ser adicionados a pauta de discussão de qualquer um envolvido nessa luta.

“A segurança dos conselheiros tutelares é uma das nossas prioridades. Eles exercem uma função de extrema relevância na sociedade e estão na linha de frente quanto à proteção de meninas e meninos em situação de violência”, declara a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Por Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão.