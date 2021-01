Promovido pela Unisa, evento é gratuito e aberto ao público

Um evento voltado para quem busca oportunidades de emprego será realizado gratuitamente e aberto ao público nos dias 27 e 28 deste mês, das 09h às 20h. Promovida pela Universidade Santo Amaro (Unisa), a Jornada da Empregabilidade tem programação 100% virtual e inclui vagas de emprego e estágio.

Os participantes poderão trocar conhecimentos sobre o mundo do trabalho, fazer contatos profissionais, além de participar de seleções para vagas de emprego e estágio. “A gente tem um cenário de desemprego muito alto, mas não adianta criticar sem fazer um projeto. Iniciativas como a Jornada da Empregabilidade ajudam a trazer esperança para as pessoas”, comenta o Gerente de Marketing da Unisa, Adriano Magrinelli.

As inscrições devem ser feitas no site unisa.br/empregabilidade. Uma vez inscrito, será possível escolher os stands que pretende acompanhar com o tema do seu interesse. Haverá auditório virtual, salas para aprender a fazer currículo, stands de entrevistas, espaço de orientação para o mercado de trabalho e stands de empresas que selecionam oportunidades para estágio e emprego, a exemplo do CIEE, Nube, Vagas.com, Byselfies, dentre outros.

“Essas feiras são muito importantes porque permitem a troca de experiências, já que são locais apropriados para se colocar em evidência, interagir e fazer network. Por meio de oportunidades como essa, o jovem vai se adequando para ter mais oportunidades e, também, mais ganhos”, opina a profissional de Recursos Humanos, professora Ângela Divina, uma das palestrantes da Jornada da Empregabilidade.

Para Ângela Divina, o cenário atual de empregabilidade tem algumas variáveis. De um lado, jovens buscando ingressar no mercado de trabalho e, do outro, profissionais buscando as recolocações. “Para ambos os cenários, a gente está em um momento delicado no sentido sanitário e econômico. Por isso, para ter mais chance, esse profissional precisa ter autoconhecimento, saber seus pontos fortes e fracos para canalizar a oportunidade mais assertiva. Seja qual for o desafio, é importante não desanimar”, acrescenta a especialista.

Outro ponto importante que Ângela Divina destaca é ter atitude. Isso está relacionado ao fato de mostrar que estará engajado para desenvolver habilidades e atividades mesmo quando não se tem experiência.

Além disso, é aconselhável manter boa aparência nas redes sociais, pontua a especialista, pois são através delas que muitos recrutadores começam a triagem dos candidatos. “O LinkedIn, hoje, é a principal plataforma profissional. Utilizem essa plataforma, mantenha-a atualizada, descreva as suas habilidades e competências”, recomenda Ângela.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil