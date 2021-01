Cantora Ana Clara Hayley lança seu novo single “HEART”

Quem é a A n a C l a r a H a y l e y ?

A cantora-compositora lançará no dia 27 de janeiro seu primeiro pop-doce single: HEART. A brasileira-australiana tem uma base de fãs sólida e diversificada. Seu som é marcante na língua inglesa e nos ritmos clássicos brasileiros, incluindo a Bossa Nova e Jovem Guarda; Cada interpretação com seu estilo único, levemente apontado ao jazz.

Em 2019, incluiu shows e colaborações com músicos locais e nacionais, incluindo apresentações com o incrível Maestro Eduardo Lages.

Na HEART, o falsete doce da Ana Clara e o som delicado da música transmitem suavemente a mensagem da canção, que expressa os sentimentos dela enquanto hospitalizada durante a adolescência quando fez amizade com paciente na ala de oncologia. HEART foi gravada com a cantora brasileira Ana Lélia, que ficou comovida com a mensagem da música e aceitou o convite para realizar um dueto.

A n a C l a r a H a y l e y está aproveitando esse momento inesperado para continuar a compor e gravar músicas do seu seu primeiro álbum -SONGBIRD- que lançará em meados de 2021. Para mais informações, siga

Lançamento: 27 01 2021

A n a C l a r a H a y l e y nas mídias sociais ou visite seu site oficial.

*Com informação da Assessoria de Imprensa – 25/01/2021