Juan Ricthelly: Um Aniversário Inesquecível com Sabor de Festival Musical

A atmosfera do Gama foi tomada por uma das celebrações de aniversário mais esperada desse domingo, dia 21 de fevereiro, no espaço Semente. O evento, realizado ao ar livre, foi marcado por parabéns e elogios ao aniversariante Juan Ricthelly, que comemorou seus 33 anos.

Em meio a uma festividade repleta de sabor, o anfitrião convidou todos para degustarem a deliciosa feijoada preparada por sua avó, Dona Maria. A culinária caprichada incluía suíno flambado, conhecido como torresmo, feijão preto e temperos especiais, sendo indispensável chegar ao meio-dia para saborear a feijoada fresca. O chopp ficou por conta do anfitrião cervejeiro, que liberou 100 litros de seu chopp artesanal “Don Juan“, marca própria já reconhecida na cidade e região.

O anfitrião fez questão de ressaltar que cada convidado deveria trazer sua caneca de cerveja, copo Stanley ou chifre de boi para apreciar a bebida de sua preferência, seja gelada ou quente, de acordo com o costume.

Um destaque especial foi dado aos músicos e poetas que subiram ao palco, proporcionando uma atmosfera musical diversificada, passando por MPB, Rock, Samba, Rap e até Dança Cigana, agradando a todos os presentes.

Além disso, merece destaque o lançamento do livro “A Menina Que Tinha o Rei na Barriga”, de Jair Ferreira, uma obra infantil com ilustrações de Lívia Mello. Em consideração às crianças, o dono da festa preparou um espaço especial com pula-pula e brinquedo inflável.

O bolo de aniversário, delicioso, fez com que todos se sentissem crianças novamente, sem precisar dos chapeuzinhos vermelhos e dos apitos, é lógico.

Juan Ricthelly, além de celebrar mais um ano de vida, é advogado, ambientalista, coordenador do Gama Verde e integra a Mesa Mediadora do Fórum Comunitário e de Entidades do Gama, e do Conselho Regional de Cultura do Gama.

Da redação do Gama Cidadão – 22/01/2024