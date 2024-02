Quenguenhém o mais novo bloco de Carnaval será lançado no Carnaval dos Brincantes do Gama

Este ano o bloco Brincantes do Gama faz parte do DF FOLIA realizado pela organização social Amigos do Futuro por meio de um Termo de Colaboração com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa que vai colorar 56 blocos na rua. O tradicional carnaval do Brincantes do Gama será realizado neste sábado de Carnaval (10), a partir das 15h, na praça Lourival Bandeira mais conhecida como praça do Cine Itapuã. Entre as novidades estão o lançamento do Bloco Baiano de Quenguenhém – O Bloco que Toca Raul! Com a Banda A Maçã, a participação do grupo “Samba Flores” (protagonizado por mulheres) e a magia e força da Escola de Samba Mocidade do Gama. Tudo com acessibilidade com libras e audiodescrição.

Programação

15h cortejo de palhaços e bonecos gigantes.

15h30 show dos Brincantes do Gama com a Supimpa Trupe

16h30 Escola de Samba Mocidade do Gama

17h30 Samba Flores

18h30 Haroldo DJ

19h Bloco Baiano de Quenguenhém com a Banda A Maçã

Cultura Popular

O bloco Brincantes do Gama que, nasceu em 2008 da união de vários artistas da cidade com diferentes habilidades artísticas, atores, palhaços, bonequeiros e músicos. Dessa união surgiu um grande espetáculo cênico musical identificado com a cultura popular. A primeira apresentação aconteceu no domingo de carnaval do dia 03/02/2008, com concentração às 15h na praça dos artistas, que ficava ao lado da Administração Regional do Gama, no setor central. Desde sua criação o bloco se apresenta anualmente no Gama. também é convidado para cortejos e espetáculos em importantes eventos e festivais no Distrito Federal e entorno, Festa Latina de Bonequeiros e Brincantes de Águas Lindas de Goiás, aniversário de Brasília, Festineco Festival de Teatro de Bonecos do Gama, Mostra Zezito de Circo e carnavais da Baratinha e do Menino de Ceilândia.

As apresentações são compostas por esquetes, loas de palhaços, danças de bonecos gigantes, fantasias e mascarados, todos embaladas por marchinhas tradicionais de carnaval, cantigas de roda, brincadeiras e folguedos da cultura popular. O repertório criado gera um clima de paz e harmonia para que as famílias possam levar suas crianças sem nenhuma preocupação e pode ser adaptado para qualquer local aberto ou fechado e para qualquer data do ano.

Os artistas que participam do Brincantes do Gama são autodidatas nas áreas de música, tradições populares, reisado, ciranda, maneiro pau, cacuriá, mamulengo, confecção de brinquedos populares e instrumentos de percussão. Os instrumentos que acompanham o bloco são: rabeca, cavaco, pife, kazoo e instrumentos de percussão, pandeiro, zabumba, tambor, entre outros.

Gama Criativo e a Mocidade do Gama

O evento também contará com a feira de artesanato Gama Criativo que vai trazer uma seleção de músicas carnavalescas com Haroldo DJ e a escola de samba Mocidade do Gama criada em 1985 com 39 anos de tradição, foi Campeã dos carnavais de 1987 e 2005 e se apresentará com 15 ritmistas, 03 passistas, 01 casal de mestre sala e porta bandeira e 01 intérprete.

Grupo Samba Flores

O grupo Samba Flores protagonizado por mulheres vai encantar a perfumar o carnaval Gamense com o melhor do samba de raiz compostos por grandes mestres do pagode.

Bloco Baiano de Quenguenhém – O Bloco que Toca Raul! Com a Banda A Maçã

O novo bloco promete proporcionar uma experiência única, onde a magia do Carnaval se encontra com o melhor do rock brasileiro. O Gama vai reviver os clássicos de Raul Seixas e transformar a noite em uma verdadeira festa de cores, ritmos e alegria.

Assessoria de Imprensa – Marcos Linhares – (61) 99905-5905