Juão de Fibra, artesão de Novo Gama recebe da primeira-dama Gracinha Caiado “Selo do Artesanato Goiano”

O mestre artesão Juão de Fibra transforma o capim do Cerrado em obra de arte e fez os produtos que saem do pequeno ateliê em Novo Gama (Goiás), no Entorno do DF, serem conhecidos no país todo.

A entrega dos títulos aconteceu nesta terça-feira (24/11), após passagem de equipes da Retomada e do GPS por Morrinhos, Caldas Novas e Rio Quente de Goiás para dar continuidade ao mapeamento do artesanato goiano.

A certificação foi concedida aos artesãos Fatinha de Olhos d’Água e Juão de Fibra do Novo Gama, em cerimônia realizada no Hotel Cristal, no Rio Quente Parques & Resorts, em Rio Quente. Na oportunidade, foi assinado um protocolo de intenções entre o grupo e o Governo de Goiás, para cessão de espaço no empreendimento destinado à divulgação das artes goianas.

O roteiro do levantamento da realidade e das demandas dos artesãos goianos inclui ainda visitas à loja colaborativa CooperArte e à artesã Beneri Rodrigues, em Morrinhos; ao artista Caubi Fleipe e ao Museu de Bonecos Gigantes, em Caldas Novas; e à exposição coletiva da Associação dos Artesãos do Rio Quente, em Rio Quente.

Serviço:

Assunto: Governo de Goiás assina protocolo de intenção com Rio Quente Parques & Resorts e entrega primeiros Selos do Artesanato Goiano



Assista ao vídeo:

Da redação do Gama Cidadão – 25/11/2020

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...