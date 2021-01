Editora Saphi lança livro guia para um Sucesso Sustentável a partir da manutenção da boa saúde

Exemplar escrito pelo especialista em Homeopatia e pós-graduado em Estratégia Ortomolecular, Dr. Ícaro Alves Alcântara, conta com exemplos práticos para chegar ao topo esbanjando bem-estar e qualidade de vida

Atingir o sucesso, tanto profissional quanto pessoal, é um dos objetivos principais na vida da maioria das pessoas. O que muitos não sabem é que, mais importante do que obter o êxito, manter-se nele é primordial, e, para isto, é preciso gozar de boa saúde, afinal, saúde é primordial para qualquer realização na vida. Sendo assim, a Editora Saphi, referência no mercado editorial brasileiro, lança o seu mais novo livro: “Cinco Níveis do Sucesso – Um guia para o Sucesso Sustentável”, escrito pelo Dr. Ícaro Alves Alcântara, um dos dez maiores especialistas em medicina integrativa do país. O exemplar estará disponível para venda em breve nas melhores livrarias brasileiras.

Com prefácio de JB Carvalho e apresentação de Daniel Mastral, a obra funciona como porta de entrada para um método, que tende a ser aperfeiçoado e atualizado em seus componentes e aprofundamentos, com o objetivo de propiciar um aprendizado correto e prático para obtenção e manutenção de saúde, bem-estar e qualidade de vida, que compõe o que o autor denomina de “Sucesso Sustentável”, aquele que permite que o indivíduo atinja seus objetivos, continue tendo êxito em suas ações e, principalmente, desfrute as vitórias desta conquista.

2020 foi um ano atípico para toda a população mundial devido à pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, que assola o mundo desde dezembro de 2019, impactando não só a saúde de quem foi infectado por ele. Além dos riscos causados pela contaminação, a impossibilidade de manter uma vida social ativa contribuiu para que algumas condições emocionais aflorassem, sendo um importante fator para o aumento dos casos de ansiedade e depressão na sociedade.

Em concomitância a isto, o livro “Cinco Níveis do Sucesso” se apresenta como uma forma de auxiliar a população na melhora da saúde integral, a considerar o bem-estar social, do corpo, mente e espírito. Nele, o leitor irá aprender como recuperar, manter e otimizar o equilíbrio orgânico, sobretudo através de hábitos saudáveis, e como isto contribui de maneira essencial para o seu autoconhecimento na busca pelo sucesso.

A obra, como o próprio nome diz, é dividida em cinco níveis de aprimoramento sucessivos, ou seja, para passar para o próximo nível, é preciso ter cumprido com excelência os ensinamentos e exercícios propostos na etapa anterior. Assim, o leitor conseguirá avaliar seus progressos e dificuldades em cada fase até a mudança total dos hábitos. Além disso, o exemplar conta com links acessíveis por QR Code para que o leitor possa estar sempre aprimorando seus conhecimentos sobre cada ideia proposta.

Dr. Ícaro Alves Alcântara (@dricaroalves) é formado em medicina pela Universidade de Brasília (UnB) há mais de vinte anos, especialista em Homeopatia pelo ISI e pós-graduado em Estratégia Ortomolecular em Medicina, atuando com abordagem integrativa e de melhoria do estilo de vida do paciente. Autor de oito livros, o médico também é palestrante, professor e coach pela Abc Coaching International. Suas palestras e treinamentos têm como temas principais qualidade de vida, hábitos saudáveis, emagrecimento saudável, gerenciamento do estresse, depressão e ansiedade.

