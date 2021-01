2021 terá aulas aos sábados e ano letivo vai até 22 de dezembro

Calendário escolar foi escolhido em consulta pública feita pela Secretaria de Educação

A comunidade escolar e demais interessados votaram e escolheram o calendário escolar de 2021. A proposta vencedora organiza os 200 dias letivos previstos em lei com início das aulas em 8 de março e o fim em 22 de dezembro.

O recesso escolar está previsto para o período de 17 de julho a 1º de agosto. Haverá aulas de reposição aos sábados em 11 semanas ao longo do ano. Em 8 dessas datas, cada escola terá autonomia para escolhê-las de acordo com suas prioridades. Mas em três deles (13 de março, 29 de maio e 23 de outubro) está previsto conteúdo eletivo remoto, com práticas pedagógicas da unidade.



A consulta ocorreu entre os dias 8 e 10/12, no site da própria Secretaria. No total, foram contabilizados 15.280 votos. Havia duas propostas em votação. A vencedora obteve 67,8%. A SEEDF deu ampla divulgação do período de votação para que a população pudesse participar do processo de maneira democrática.

Situação de 2020

O ano letivo de 2020 teve início em 10 de fevereiro, mas teve as aulas suspensas como medida de prevenção à disseminação do coronavírus no dia 12 de março. Em 13 de julho, o ano letivo foi retomado de forma remota e o encerramento será no dia 28 de janeiro de 2021.

*Com informação da SEEDF