Lista de selecionados do Prouni 2020 já está disponível

Os candidatos do Programa Universidade para Todos ( ProUni ) já podem consultar a lista de selecionados na página do programa. O próximo passo é comprovar as informações até a próxima terça-feira (11).

Vale lembrar que a instituição poderá solicitar, ao estudante, documentos julgados necessários. Nesse caso, a faculdade deverá explicar, formalmente, o motivo do pedido em até 24 horas a partir da divulgação dos resultados.

Sobre o Prouni

O Prouni é um programa do governo que oferta bolsas integrais e parciais em instituições particulares de educação superior . Para 2020, cerca de 252.534 bolsas estão disponíveis, número recorde para o primeiro semestre. Neste ano, o sistema registrou mais de 1,5 milhão de inscrições.

Veja o cronograma do Prouni 2020

– 4 a 11 de fevereiro: comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (primeira chamada), registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada);

– 18 de fevereiro: divulgação dos resultados da segunda chamada;

– 18 a 28 de fevereiro: comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (segunda chamada);

– 18 de fevereiro a 3 de março: registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada).

Fonte: Agência Educa Mais Brasil