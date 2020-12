Evento “Preparadão” será transmitido na próxima segunda (7)

Interessados em participar da segunda edição do evento Preparadão Live já podem se inscrever. O aulão apresenta temas recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Estudantes devem se inscrever através do site. A live acontece na próxima segunda-feira, 7 de dezembro, das 14h às 18h, e a transmissão será realizada de forma gratuita, pelo canal no YouTube da Universia e pelo canal 500 da Claro TV ao vivo.

Os inscritos terão acesso a conteúdos exclusivos, novidades sobre a live, informações sobre carreiras e novas profissões, intercâmbio, orientação financeira e depoimento de universitários. Nas edições de 2018 e 2019 o Preparadão reuniu presencialmente mais de 10 mil pessoas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A live terá apresentação da cantora e gamer Bibi Tatto e a participação de professores da plataforma Me Salva!. Também estarão presentes os professores Xuxu (Geografia) e Miguel (Matemática), além do Corretor Sincerão (Redação) e de André Corleta, que dará dicas para planejamento e organização dos estudos.

Bolsa de estudo para pré-Enem EaD

Quer investir em um cursinho preparatório para o Enem na modalidade de ensino a distância (EaD)? Então aproveite para pleitear uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil para conseguir descontos de até 70% nas mensalidades do cursinho. Qualquer pessoa interessada pode fazer o cadastro gratuito no site do programa, consultando as oportunidades disponíveis na região.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil