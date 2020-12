Festival do Japão Brasília 2020 será virtual e acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro

O maior festival da cultura japonesa do Centro-Oeste acontecerá online com atrações exclusivas e programação inclui delivery de comidas típicas da terra do Sol Nascente

Quem é de Brasília está acostumado a frequentar o Festival do Japão Brasília, há oito anos se tornou o maior festival japonês do Centro-Oeste e é um evento oficial do calendário do Distrito Federal. O festival foi idealizado pela FEANBRA (Federação das Associações Nipo-Brasileiras do Centro-Oeste) para promover e a apresentar os aspectos da cultura e da culinária japonesa.

Em função da pandemia, o evento que antes era presencial, e alcançada mais de 45 mil pessoas, esse ano foi adaptado para o universo digital. A versão online do 9° Festival do Japão Brasília terá diversas atrações exclusivas como a presença virtual de esportistas, artistas nacionais e internacionais, dança, taiko (tambores japoneses), gastronomia, oficinas, entrevistas, concurso de Cosplay, campeonato de jogos e muito mais.

A exibição da live será no próximo sábado, dia 05 de dezembro, de 16h às 20h e a transmissão acontece no canal do YouTube do festival.

Nesse ano, além das atividades culturais e gastronômicas, haverá a exibição do Tooro Nagashi, trata-se de um brilhante festival das lanternas que atrai milhares de pessoas no Japão. Ele é um evento ecumênico realizado para homenagear os antepassados e que causa muita emoção e faz parte da cultura japonesa. São produzidas pequenas lanternas flutuantes, que carregam nomes dos falecidos e são colocados na água como forma de levar luz ao caminho de suas almas e propagar a paz. Em Brasília, essa é a primeira edição do Toro Nagashi e teve um alcance de mais de 3,2 mil vidas a serem homenageadas por famílias que perderam seus entes queridos em 2020, vítimas da Covid-19 e também de outros óbitos, como morte natural e doenças.

Gastronomia Delivery

Aquela comida japonesa tradicional. Serão serviços almoço e jantar nos dias 05 e 06 de dezembro. Os cardápios estão disponíveis no site: www.fjapao.com.br , e quem quiser antecipar a compra de delivery ou optar pelo Drive-Thru, com retirada na Casa do Estudante Nipo, localizado na 611 da Asa Norte. Os pedidos serão feitos diretamente com os estandes tradicionais, que em todos os anos estão presentes no Festival do Japão.

Programação

A programação do 9° Festival do Japão Brasília está disponível no site : www.fjapao.com.br e também nas redes sociais do evento @fjapaobsb.

*Com informações da assessoria de imprensa do Festival do Japão Brasília – 05/12/2020