Em discurso durante o CPAC Brasil 2021, neste sábado (4), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o Supremo Tribunal Federal (STF), em especial o ministro Alexandre de Moraes.

O direito à liberdade de opinião e expressão foi o grande foco do primeiro dia do CPAC, maior evento conservador do mundo, em sua segunda edição no Brasil, que começou nesta sexta-feira (3) e terminou neste sábado (4), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Lançado em 1974, o evento reúne diversas organizações, ativistas e líderes conservadores. É a 2ª vez que o evento acontece no Brasil

No evento da direita conservadora, Bolsonaro não citou o nome da Suprema Corte, mas fez referência aos ministros e mandou o recado:

“Falar em fraude agora virou fake news. Ou eu falo o que os cara querem ou abrem inquérito contra mim. Estão achando que vão me broxar. Estão achando que vou recuar. Eu sei que está do lado deles é muito, muito fácil, mas não fugirei da verdade e nem do compromisso que fiz para com vocês”, disse o Presidente Bolsonaro no CPAC BRASIL 2021

O presidente considerou que o ministro do STF Alexandre de Moraes está abusando do cargo e, segundo ele, “contaminando a democracia”.

Referências às prisões, atentados à liberdade de expressão e decisões controversas do Supremo Tribunal Federal (STF) contra figuras de direita foram frequentes. Outro assunto trazido à tona diversas vezes foi a quebra da hegemonia da esquerda na opinião pública.

“Durante anos, eles tentaram nos calar, nos ofereceram alternativas falsas, mentirosas. Isso não vai mais acontecer”, disse Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, no discurso de abertura do evento.

Além de Lorenzoni, os deputados federais Capitão Derrite (PP-SP), Bia Kicis (PSL-DF), Filipe Barros (PSL-PR), Caroline de Toni (PSL-SC) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PSL), de Santa Catarina, e o vereador Nikolas Ferreira (PRTB), de Belo Horizonte, palestraram no primeiro dia.

Vários influenciadores da internet também estiveram presentes. Donos de canais de sucesso no YouTube, como Barbara Destefani, do Te Atualizei, e os humoristas do Canal Hipócrita falaram no evento, além da analista política e medalhista olímpica de vôlei Ana Paula Henkel.

Na área externa, as celebridades da internet foram mais tietadas que os políticos. A tietagem também ocorria na saída do palco, e a apresentadora do evento precisou fazer várias chamadas de atenção bem-humoradas para que a área lateral ao palco não fosse atravancada por participantes do congresso que pediam fotos com as celebridades.

“O Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.”