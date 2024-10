GDF Mais Perto do Cidadão chega ao Gama nesta sexta (18)

O Gama será palco da 39ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), nesta sexta-feira (18), das 9h às 16h, e no sábado (19), das 9h às 12h. O evento ocorrerá no Setor Central, no estacionamento do Estádio Bezerrão. Desde o início de 2023, o programa já contabilizou cerca de 265 mil atendimentos, incluindo a última edição no Recanto das Emas.

Os moradores poderão acessar diversos serviços, incluindo atendimentos do Na Hora, da Sejus e da Polícia Civil, além de uma variedade de atendimentos oferecidos por outros órgãos do Governo do Distrito Federal. A programação também inclui cuidados para pets, apresentações artísticas, atividades para crianças e serviços de beleza e bem-estar.

“O GDF Mais Perto do Cidadão estará no Gama oferecendo diversos serviços de cidadania e lazer. Desta vez, estamos adotando uma abordagem diferente: estamos passando a semana na cidade, realizando reuniões com a comunidade e visitando escolas para podermos conhecer exatamente a realidade da cidade, o que os cidadãos mais precisam, o que mais desejam ver no GDF +”, afirma Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania.

Sobre o programa

Criado em 2023 pelo Decreto nº 44.213, o GDF Mais Perto do Cidadão é organizado em eixos temáticos, como Justiça e cidadania, Saúde, Cultura e Educação, e Esporte e Lazer. Periodicamente, a Sejus mobiliza equipes de diversos órgãos do DF para realizar atendimentos em diferentes cidades da capital do país ao longo de dois dias.

O programa já percorreu os quatro do DF, passando por Água Quente, Arapoanga, Brazlândia, Ceilândia, Cidade Estrutural, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Fercal, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Sol Nascente, Varjão e Vicente Pires.

GDF Mais Perto do Cidadão

Data: sexta (18) e sábado (19)

Horários: sexta, das 9h às 16h; sábado, das 9h às 12h

Local: Quadra 2, ao lado da Biblioteca Pública Lúcio Costa

Com informações da Sejus Ascom/DF – 14/10/2024