Direito Delas Abre Novo Núcleo no Gama na Segunda (16)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) inaugura, na segunda-feira (16), no Gama, um novo espaço do Núcleo Direito Delas, com o objetivo de apoiar vítimas de violência doméstica e familiar. Mais moderna e bem-equipada, a unidade está localizada no Ministério Público do Gama e oferecerá serviços gratuitos de acolhimento psicológico, assistencial e jurídico, sem a necessidade de comprovação de renda. O direito Delas é um programa que substituiu o antigo Pró-Vítima.

Com a abertura da unidade no Gama, o projeto Direito Delas chega a 11 núcleos neste ano. Lançada em novembro de 2023, a ação é uma importante iniciativa para a ampliação do acesso aos direitos e serviços de enfrentamento à violência contra as mulheres. “Cada novo núcleo do Direito Delas representa mais mulheres amparadas, mais vidas protegidas e um avanço significativo na luta pela igualdade de gênero”, ressalta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Ação nas ruas

Além do atendimento dentro das unidades fixas, o projeto executa ações itinerantes nas ruas, com bate-papos, feira de talentos e eventos em escolas, com o intuito de alcançar mais pessoas. Mais de duas mil vítimas diretas e indiretas foram atendidas pelo programa desde a criação do programa, que registra, até agora, 6.319 atendimentos nos dez núcleos distribuídos pelo Distrito Federal (Plano Piloto, Ceilândia, Guará, Itapoã, Paranoá, São Sebastião, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia e Estrutural).

Confira abaixo os núcleos de atendimento do Direito Delas.

Plano Piloto

⇒ Endereço: Estação Rodoferroviária, Ala Central, térreo

⇒ Telefones: (61) 2244-1118/2244-1119/2244-1282/98314-0626

⇒ Horário de funcionamento: Das 8h às 17h

Ceilândia

⇒ Endereço: Shopping Popular de Ceilândia – espaço do Na Hora

⇒ Telefones: (61) 2244-1421/2244-1805/98314-0620

⇒ Horário: Das 8h às 17h

Estrutural

⇒ Endereço: Setor Central, Área Especial 5

⇒ Telefones: (61) 2244-1130/98382-0189

⇒ Horário: Das 8h às 17h

Guará

⇒ Endereço: QELC, Alpendre dos Jovens Lúcio Costa

⇒ Telefones: (61) 2244-1419/2244-1803/98314-0619

⇒ Horário: Das 8h às 17h

Itapoã

⇒ Endereço: Praça dos Direitos, Quadra 203, Del Lago II

⇒ Telefones: (61) 2244-1418/2244-1802/98314-0632

⇒ Horário: 8h às 17h

Paranoá

⇒ Endereço: Quadra 5, Conjunto 3, Área Especial D, Parque de Obras

⇒ Telefones: (61) 2244-1417/2244-1801/98314-0622

⇒ Horário: Das 8h às 17h

Planaltina

⇒ Endereço: Promotoria de Justiça de Planaltina

⇒ Telefone: (61) 3555-2737/98314-0611

⇒ Horário: Das 12h às 19h

Recanto das Emas

⇒ Endereço: Estação da Cidadania – CEU das Artes, Q 113, Área Especial 1

⇒ Telefone: (61) 2244-1424/2244-1808/98314-0613

⇒ Horário: Das 8h às 17h

Samambaia

⇒ Endereço: Quadra QS 402, Conjunto G, Lote 01

⇒ Telefones: (61) 2244-1422/98314-0792/ 98314-0631

⇒ Horário: Das 8h às 17h

São Sebastião

⇒ Endereço: Quadra 101, Conjunto 8

⇒ Telefones: (61) 2244-1131/98314-0627

⇒ Horário: Das 8h às 17h.

*Com informações da Sejus-DF