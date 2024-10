Secretária Marcela Passamani destaca ações em agenda no Gama

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), Marcela Passamani, acompanhou de perto a reforma da quadra de esportes da Vila Roriz, no Gama. Na tarde desta terça-feira (15), a secretária foi recebida por crianças do Instituto MEGS, que participam do projeto com atividades na quadra local.

Durante a visita, Marcela botou a mão na massa e, com a ajuda dos pequenos, coloriu algumas áreas do piso da quadra e plantou algumas mudas de ipês. “Uma quadra bem conservada incentiva mais pessoas a praticarem esportes, promovendo um estilo de vida saudável. Essas melhorias têm um impacto duradouro na qualidade de vida das crianças dessa comunidade”, afirmou a secretária.

A representante do Instituto MEGS, Leila Reis, destacou que a revitalização está sendo realizada graças à ação da Sejus, por meio da secretária Marcela Passamani. “O esporte é de suma importância para essas crianças. E a reforma da quadra vai trazer mais melhoria nas atividades do nosso projeto, que acontecem todas segundas-feiras aqui. Agradeço à secretária pela parceria e apoio”, contou. Atualmente, o instituto beneficia cerca de 90 crianças e jovens da região por meio do futebol.

A força-tarefa conta com o trabalho de reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), órgão da Sejus, que serão responsáveis pela pintura do piso da quadra, troca e pintura das telas do alambrado, e recuperação das tabelas de basquete, além do plantio de árvores. A entrega da quadra esportiva está prevista para sexta-feira (18/10).

Reunião com lideranças do Gama

Marcela Passamani e equipe de Sejus-DF se reuniram com moradores e lideranças do Gama, nesta terça-feira (15/10), para apresentar as ações do GDF Mais Perto do Cidadão, que ocorrerá na sexta (18), das 9h às 16h, e no sábado (19), das 9h às 12h, no Setor Central, no estacionamento do Estádio Bezerrão.

Durante o encontro, a chefe da pasta enfatizou a importância do programa: “Estamos colocando a nossa equipe à disposição da população durante o evento e pós-evento para facilitar o acesso aos serviços públicos e programas do governo e da Sejus”, afirmou Marcela Passamani.

Com informações da Sejus Ascom/DF – 16/10/2024