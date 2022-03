MEC afirma que inscrições para Fies serão reabertas dia (15)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) 2022.1, que foram encerradas na sexta-feira passada, vão ser reabertas nessa terça-feira (15). A reabertura do prazo é devido a problemas técnicos ocorridos durante o período de inscrições.

As inscrições serão reabertas por 24 horas e nesse período serão aceitas novas inscrições e as já efetuadas poderão ser editadas caso o candidato queira mudar suas opções de curso. A reabertura das inscrições foi tomada após a identificação de lentidão e interrupções pontuais, durante poucos minutos, no sistema eletrônico do Fies. Por conta do novo prazo, a divulgação dos resultados foi adiada para a próxima sexta-feira (18).

Novo cronograma do Fies

Inscrições: 8 a 11 de março (reabertura por 24 horas em 15 de março)

Resultados (pré-selecionados): 18 de março

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: de 21 a 23 de março

Convocação da lista de espera: de 24 de março a 4 de maio

Fonte: Agência Educa Mais Brasil