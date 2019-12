Michelle Bolsonaro leva brinquedos e visita ação social na Estrutural

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, fez uma visita na tarde de segunda-feira (16) em uma ação social em Brasília-DF e levou alegria para as crianças do local com presentes de Natal para os pequenos.

Michelle publicou fotos da visita em suas redes sociais e falou sobre o trabalho do Instituto Doando Vida que proporciona uma infância digna para as crianças do bairro onde a instituição está localizada.

“A organização trabalha para acolher, amparar e proporcionar uma primeira infância digna para as crianças de Santa Luzia, no Guará. Lindo trabalho de amor que o instituto vem desenvolvendo! Parabéns a toda a equipe e à Cia Toys por ter sido nosso parceiro nessa ação”, escreveu Michelle.

Segundo o instituto, o local acolhe crianças que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social e nutricional. O lugar é um antigo depósito de uma construtora que foi reformado e completamente adaptado para acolher diariamente, das 7h às 17h, crianças de 2 a 5 anos.

Com informações do portal de prefeitura com adaptações 23/12/2019