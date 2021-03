Ministro da Saúde presta apoio aos profissionais do Hospital de Base

Em visita às instalações, Marcelo Queiroga se solidarizou com o trabalho de quem atua na linha de frente contra a covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou solidariedade e apoio aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à covid-19 do Hospital de Base. O gestor federal visitou as instalações do hospital na noite dessa segunda-feira (29).

De máscara e jaleco, o cardiologista percorreu unidades do HB como o Núcleo de Hemodinâmica e o Pronto-Socorro. “Vim trazer o apoio do Ministério da Saúde a todos os profissionais de saúde, aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que têm se dedicado tanto ao enfrentamento da pandemia de covid-19”, disse.

A visita foi acompanhada pelo chefe de equipe do Núcleo Central Tático de Resolutividade (NCTR), o médico João Bosco de Abreu. Ao final, ele gravou um vídeo ao lado do ministro na parte externa do hospital. A gravação foi publicada na rede social do representante da Saúde.

“Através de você (João Bosco de Abreu), eu abraço cada um dos profissionais de saúde que trabalham neste hospital”, falou o ministro de forma alusiva, mantendo o distanciamento social.

Em resposta, João Bosco afirmou que a missão de combater a covid-19 está sendo cumprida no Hospital de Base. “Estamos aqui lutando contra esta segunda onda da pandemia, que está pior do que a primeira do ano passado, mas vamos vencer”, garantiu. “Com o apoio do senhor, então, vai ser mais fácil.”

Ao final do vídeo, Queiroga deixou um apelo aos moradores do Distrito Federal para o período de Páscoa: “Nesta época de reflexão, vamos evitar aglomerações desnecessárias, evitar festinhas sem máscaras. A consequência dessas aglomerações sem reflexão são as UTIs [unidades de terapia intensiva] lotadas”, salientou.

Sobre o ministro da Saúde

Médico cardiologista, Marcelo Queiroga foi nomeado em 23 de março de 2021 pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o cargo de ministro da Saúde. Ele substitui o ex-ministro, general de divisão do Exército Brasileiro, Eduardo Pazuello.