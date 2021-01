Morador reclama da falta de manutenção em parquinho no Gama

De acordo com o Sr. Joveci Lira, morador da quadra 15 daquele setor, o parquinho está abandonada há mais de 5 anos. Outros moradores que não quiseram se identificar também reclamaram que a quadra poliesportiva está abandonada com vários buracos na grade e o gol está praticamente solto, correndo risco de cair em cima das crianças e adolescentes, o local está precisando de manutenção ou reforma urgente por conta do perigo.

“Ele conta que a quadra poliesportiva foi a principal área de convivência dos moradores, mas lamenta que hoje o filho não pode aproveitar o espaço.

“Um espaço que já foi muito acolhedor para crianças, jovens e adultos. Realmente precisa desse reparo e olhar do poder público para que as crianças e jovens da região possam usufruir desse espaço”, disse o morador.