Projeto Tempo de Plantar

Visando promover a conservação ambiental, a qualidade de vida das pessoas e minimizar os impactos provocados por questões socioambientais, como desmatamento, queimadas, ocupação desordenada do solo, escassez de água, descarte indevido de resíduos sólidos, poluição atmosférica e as consequências das mudanças climáticas, a Administração Regional do Gama, em parceria com o Movimento Tempo de Plantar e o IFB (@campusgamaifb), realizará no dia 06 de Dezembro um mutirão de plantio de mudas por vários setores da cidade.

A Administração elaborou o planejamento dos locais onde esses plantios serão realizados, efetuou as doações das mudas (320) para a ação, juntamente com o IFB realizou a abertura dos berços para o plantio e no dia 06 de Dezembro, o Movimento Social Tempo de Plantar reunirá vários voluntários para realização desses plantios.

Para obter mais informações sobre como participar da ação voluntária, basta contatar o Movimento Tempo de Plantar em seu perfil: @gama.tempo_de_plantar

🗓️ 06 DE DEZEMBRO DE 2020 – DIA DO MUTIRÃO DE PLANTIOS!

📌 PONTO DE ENCONTRO: ESTACIONAMENTO DA PISTA DE COOPER

⏰ HORÁRIO: 08H30M

* Com informações do Movimento Social Tempo de Plantar – 01/12/2020

