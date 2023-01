Na Hora do Gama é reaberto com 13 serviços disponíveis

A população do Gama conta, a partir desta segunda-feira (16), com um novo Na Hora. Mais moderno, amplo e com um serviço a mais para seus usuários: atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Após seis meses de reformas, a unidade, localizada no shopping da cidade e próximo ao Estádio Bezerrão, reabriu com a oferta de 13 serviços à população. O órgão funcionou temporariamente nas dependências do estádio até o novo espaço ser inaugurado.

Este é mais um Na Hora todo renovado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), segundo a secretária Marcela Passamani. “Já entregamos à população do Distrito Federal seis unidades do Na Hora completamente reformadas”, revela.

“Importante apontar que todo esse trabalho teve como foco dar mais praticidade e agilidade às pessoas que desejam resolver demandas de diversos órgãos públicos”, pontua Marcela. Anteriormente, as unidades de Brazlândia, Sobradinho, Riacho Fundo, Gama e da Rodoviária do Plano Piloto foram contempladas. A próxima da lista é a de Taguatinga, situada no Pistão Sul.

A desempregada Lilian Oliveira, 33 anos, chegou antes das 9h ao Na Hora. Moradora do Gama, ela foi dar entrada no seguro-desemprego, serviço de responsabilidade do INSS, e gostou do que viu. “Cheguei e a atendente me explicou direitinho onde sentar e esperar”, conta. “Ficou muito bonito, organizado e fui muito bem-atendida”, emenda.

O auxiliar de serviços gerais João Leal, de 49 anos, veio de Santa Maria para quitar alguns débitos nas contas de energia elétrica. Segundo ele, foi atendido em pouco mais de 10 minutos no guichê da Neoenergia. “Não temos um Na Hora ainda em Santa Maria, então sempre venho nesse. Precisei também pedir um desligamento de um local onde morava e deu tudo certo”, informa. “Facilita demais poder resolver tudo em um lugar só. E acho que com mais estrutura melhora a qualidade do atendimento”, opina.

Os reparos no Gama incluíram manutenções hidráulicas e elétricas, pintura, modernização dos parques tecnológicos, ampliação dos guichês, novos mobiliários e leiaute. Cerca de 70 computadores foram trocados por outros com mais tecnologia. Segundo o subsecretário de Atendimento imediato ao Cidadão, Raimundo Amorim, a média de atendimentos no local antes da reforma era de 1.000 por dia e deve aumentar.

“Estamos agregando o INSS que é o 13º órgão funcionando aqui de forma física. Já os serviços do TJDFT são feitos de forma online pelos nossos funcionários”, explica. “Antes, o cidadão precisava ir a um posto da Previdência Social no Setor Leste para buscar os serviços e agora está tudo junto aqui. Depois de Ceilândia, este é o segundo Na Hora que conta com um guichê do INSS”, observa.

Serviços relativos à seguridade social como retirada de extrato previdenciário, empréstimo consignado, pagamento de benefício, solicitação de cópias de laudos médicos, entre outros, já podem ser feitos no Gama. As perícias só são realizadas nas unidades do instituto. O local está aberto de 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira, e de 7h30 às 13h, aos sábados. O atendimento do INSS não abre aos sábados.

Informou Agência Brasília – 16/01/2023