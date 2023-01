Quintessa oferece programa de capacitação para jovens negros 

Startup oferece programa de capacitação para jovens negros em organizações de impacto positivo Programa Pulsa+ oferece formação e bolsas de estudos com remuneração de R$900 para 50 jovens negros de todo o Brasil interessados em trabalhar com impacto positivo

O Quintessa, startup aceleradora de impacto positivo referência no Brasil, em parceria com o Choice, maior movimento de jovens empreendedores de impacto do país, e apoio da Comunidade Trabalhar com Impacto, acabam de lançar o Pulsa+. O programa, gratuito, busca promover a equidade racial no ecossistema de impacto positivo, ESG e sustentabilidade. O objetivo é oferecer conteúdos, oportunidades e uma rede de contatos para apoiar jovens negros a trabalharem em organizações e empresas que estão mudando a forma de fazer negócios, facilitando seu acesso a esse segmento de mercado.

Para isso, o Pulsa+ oferecerá uma formação gratuita para 50 jovens negros de 18 a 29 anos em todo o Brasil que tenham interesse em atuar no setor. Interessados devem se inscrever no site até o dia 29 de janeiro de 2023.

A capacitação tem duração de três meses e é necessário estar cursando a partir do 5º semestre da graduação ou ter até quatro anos da conclusão da formação no ensino superior, além de ter disponibilidade para participar das aulas online ao vivo. Os participantes do Pulsa+ também contarão com uma bolsa de estudos de até R$ 900 reais destinada aos que cumprirem o mínimo de presença e entrega de atividades.

O programa busca apresentar os principais atores e oportunidades para atuar com impacto positivo, abordando temas como: liderança e autoconhecimento, Agenda 2030 e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), empreendedorismo social, terceiro setor, ESG e sustentabilidade corporativa, setor público e investimentos de impacto, além de preparação de currículo e entrevistas. Os instrutores do programa Pulsa+ são profissionais negros especialistas e atuantes no mercado, como Augusto Júnior, Bia Santos, Jéssica Silva Rios, Rosane Santos e outros.

Ao final, os participantes terão a oportunidade de conversar com recrutadores de diversas organizações de impacto para se candidatarem às vagas disponíveis.

O programa é uma iniciativa filantrópica do Quintessa, viabilizado por recursos de doação da organização. “Temos trabalhado para ampliar a diversidade racial dentro do time do Quintessa e sabemos que é possível fazer mais. O Pulsa+ foi criado por mentores e gestores do time, pensando em gerar impacto para além das nossas portas, impulsionando a atração de talentos negros para todo o ecossistema de impacto”, explica Anna de Souza Aranha, sócia e diretora do Quintessa.

“Os jovens são a parcela da população mais afetada pelo desemprego e 73% do total de desempregados no Brasil são pessoas negras. Queremos contribuir para mudar esse cenário e esperamos que esta seja a primeira de muitas edições do Pulsa+. Além disso, sabemos que o segmento de mercado no qual atuamos, com as temáticas de impacto, ESG e sustentabilidade, carece de diversidade racial entre as pessoas que atuam nele – e queremos ajudar a mudar isso”, completa.

Serviço:

Programa Pulsa+

Curso gratuito para incentivar jovens negros (de 18 a 29 anos) a trabalharem em organizações e empresas que estão mudando a forma de fazer negócios.

Inscrições no site até o dia 29 de janeiro.

Sobre o Quintessa

O Quintessa é um ecossistema de soluções empreendedoras e inovadoras para os desafios sociais e ambientais mais importantes do país. Desde 2009, trabalha pela integração estratégica entre responsabilidade socioambiental e resultados financeiros, atuando junto com empreendedores de negócios de impacto, grandes empresas, investidores, institutos e fundações para promover agendas de inovação, impacto positivo e ESG. O Quintessa já identificou e mapeou mais de 4,5 mil startups e impulsionou mais de 250 startups de impacto de destaque em áreas como educação, saúde, meio ambiente, cidades sustentáveis e inclusão.

Sobre o Movimento Choice

O Movimento Choice atua no desenvolvimento de profissionais que desejam aliar carreira, propósito e impacto socioambiental positivo. Através de programas, cursos e workshops o Choice capacita pessoas para que elas possam empreender um negócio de impacto ou trabalhar com temáticas ESG em empresas tradicionais, nos Governos, no 3º setor e no setor 2,5. Até o momento o Movimento Choice já impactou mais de 100 mil pessoas em palestras e workshops sobre Negócios de Impacto e já formou mais de 1600 pessoas em cursos e programas.

Quintessa | Informações para Imprensa

Pitchcom Comunicação

Isadora Leone | (11) 98445-3985 – [email protected]

Daniela Penna | (11) 94145 6532 — [email protected]