A escola recebeu uma edição do projeto Grooveonline que levou música, arte, entretenimento e muita informação para todos os presentes.

Sendo um tremendo sucesso, o Projeto Grooveonline promoveu mais uma etapa de apresentações musicais, palestras e Oficinas de Musicalização em escolas do DF. A próxima escola contemplada foi o Centro de Educacional Myriam Ervilha, localizado na zona rural do Recanto das Emas.

O Projeto Grooveonline tem encantado por onde passa, além de atrair um ótimo público para as escolas. Ontem por volta de 400 pessoas, entre alunos e servidores, participaram dessa edição.

Alunos, professores e servidores estão tendo a oportunidade de participarem de oficinas, palestras, apresentações musicais e debates sobre musicalidade e Internet.

Estes, têm sido momentos que alegram e encantam os presentes. Lucas, junto com sua banda e convidados, tem propiciado momentos repletos de muita música e conhecimento. Os participantes podem ouvir clássicos da música contemporânea, além de participar de debates cujo tema central é, “Musicalidade e Internet”. Além de oficinas e palestras.

Tudo isso reforça, ainda mais, o sucesso que está sendo o Projeto Grooveonline. Elogios, por parte dos alunos, interação de professores e servidores. O que tem proporcionado, além de muita alegria, momentos marcantes.

Durante o evento no CED Myriam Ervilha, os presentes puderam ouvir e se encantar com a apresentação da banda Grooveonline. Do cantor Denilson Bastos, ex-participante do The Voice Brasil. E uma participação do aluno João, que deu um show na guitarra. Ele tocou a música “Beat It” do rei do pop Michael Jackson. João é autodidata e tem apenas 15 anos.

Música e Inclusão em um só ambiente

Um projeto que vai além da música, promovendo a inclusão daqueles que por algum motivo só conseguem ouvir por meio das mãos. Sim a linguagem de sinais, Libras, se faz presente durante todo o evento. Pelas mãos da Professora Jani, intérprete de Libras, os deficientes auditivos puderam ouvir, não só as histórias ali contadas, como também as músicas.

De uma forma majestosa, a Profa. Jani interpretou as canções executadas pela banda, propiciando que deficientes auditivos pudessem sentir a beleza da música. Para ela, está sendo um prazer enorme participar do projeto.

Jani já trabalha com a Libras há muitos anos, e tem uma proximidade muito grande com a comunidade surda. Na sua visão, esse é um tipo de deficiência que, facilmente, passa despercebido. Pois, até que a pessoa surda se manifeste, você não percebe sua deficiência. Segundo a intérprete, esse trabalho por ela realizado, é importante para tornar tudo ainda mais inclusivo. Propiciando não só aos presentes, como aos que irão ver o material em vídeo, disponibilizado nas redes do Lucas, sua banda e projeto.

Um projeto que encanta

Para o diretor do CED Myriam Ervilha, o Sr. Audias, foi uma satisfação receber essa edição do Projeto Grooveonline. Para ele, o projeto só vem a somar. Trazendo música, informação e diversão para alunos e integrantes da escola.

Para o aluno Uarlei, que também toca contrabaixo, o dia foi sensacional. Ele achou a banda e a equipe muito profissional e disse que aprendeu um pouco mais, só em vê-los tocando.

Já para o aluno, e guitarrista, João, que também se apresentou no palco, foi uma experiência ímpar. Pois, essa foi a sua primeira apresentação em cima de um palco e com plateia. Ele considera o projeto fenomenal e ficou muito feliz em poder fazer essa participação. A todos participantes, foram só elogios.

As oficinas, também estão fazendo muito sucesso. Nessa quinta e sexta o CED Myriam Ervilha recebe oficinas de música. Onde os participantes podem aprender mais sobre música e musicalidade.

O músico Lucas Gonçalves e seu projeto:

Filho de Brasília, Lucas Gonçalves, é professor de música, tem sua banda e possui canal no YouTube. Ele promove palestras sobre musicalidade e tem vasta experiência no desenvolvimento da temática musical para o público infanto juvenil. É autor do livro: “7 passos para ser um músico bem sucedido nas redes sociais.”

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRESCE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

Fiquem ligados, pois a próxima escola que receberá o projeto é o Centro Educacional 106, localizado no Recanto das Emas. O evento será dia 18/10, no período da manhã e acontecerá das 08:30 às 11 h. Não percam!

