Número de universidades de Portugal que aceitam notas do Enem chega a 50

De acordo com as informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais uma instituição de ensino superior portuguesa passou a aceitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) para ingresso em seus cursos de graduação. Agora, os brasileiros que desejam estudar em Portugal também podem optar pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM). A instituição fica localizada na cidade do Porto, na região noroeste do país.

A informação foi disponibilizada na terça-feira, 12 de maio, no Diário Oficial da União (DOU). Com a inserção de mais uma instituição portuguesa que tem vínculo com o governo do Brasil, o número total de universidades lusitanas que aceitam a nota do Enem para acesso ao ensino superior subiu para 50. Para o presidente do Inep, Alexandre Lopes, o acordo com mais um grupo representa um avanço.

“É um indicativo muito forte da credibilidade e da respeitabilidade que o Enem conquistou dentro e fora do país. É mais uma oportunidade para que os estudantes brasileiros tenham uma formação de qualidade, agregada à experiência em um país estrangeiro”, ressaltou o presidente.



Como funciona o Enem Portugal?

O Enem Portugal é resultado de um convênio estabelecido entre o governo brasileiro e português. Com o projeto, os estudantes que realizam a prova do Enem podem concorrer à vaga em uma das 50 universidades e institutos de ensino superior em Portugal. A prova do Enem é utilizada somente para dispensar o estudante de fazer o vestibular que dá acesso ao curso. Mesmo as instituições sendo públicas, os cursos são pagos e o governo não oferece bolsas de estudo ou financiamento para esses casos.

São as universidades portuguesas que definem os critérios e pesos para uso das notas, portanto, o candidato precisa conferir no site da universidade todas as informações referentes aos valores das taxas, nota de corte, opções de curso e também acompanhar a inscrição. As notas obtidas na prova do Enem devem ser somadas e depois divididas por cinco, pois a classificação em Portugal corresponde a 0-200.



Universidades portuguesas que aceitam a nota do Enem



1. Universidade de Coimbra (UC)

2. Universidade do Algarve (UAlg)

3. Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria )

4. Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

5. Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)

6. Instituto Politécnico Portalegre (IPP)

7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

8. Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

9. Universidade de Aveiro (UA)

10. Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

11. Universidade de Lisboa (ULisboa)

12. Universidade do Porto (U.Porto)

13. Universidade da Madeira (UMa)

14. Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

15. Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

16. Universidade dos Açores (UAc)

17. Universidade da Beira Interior (UBI)

18. Universidade do Minho

19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

20. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona)

21. Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

22. Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

23. Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

24. Universidade Lusófona do Porto (ULP)

25. Universidade Portucalense (UPT)

26. Instituto Universitário da Maia (Ismai)

27. Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

28. Universidade Católica Portuguesa (UCP)

29. Universidade Fernando Pessoa (UFP)

30. Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA)

31. Instituto Leonardo da Vinci (ILV)

32. Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa)

33. Universidade Lusíada – Norte

34. Universidade Lusíada

35. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

36. Escola Superior Artística do Porto (Esap)

37. Universidade Europeia

38. Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL)

39. Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP)

40. Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)

41. Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso)

42. Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe)

43. Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

44. Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

45. Instituto Superior de Gestão (ISG)

46. Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém)

47. Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia)

48. Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa

49. Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

50. Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) do Porto

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil