Obras de Recuperação Asfáltica no Setor Sul do Gama Preocupam Moradores e Comerciantes

As obras de recuperação asfáltica em andamento nas quadras 05, 11, 13, 15 e 17 do Setor Sul do Gama têm gerado preocupações crescentes entre os moradores e comerciantes locais. O temor é de que a demora na conclusão dos trabalhos cause a perda de clientes, um problema que já afeta negativamente os negócios na região.

A situação fica evidente ao conversar com comerciantes como Marluce, Carlos e Dona Cezarina que compartilham suas dificuldades em manter seus estabelecimentos em funcionamento. A poeira levantada pelo tráfego de veículos e ônibus tem afastado a clientela, impactando diretamente seus negócios.

Rai, empresário responsável pelo supermercado São José, revela que tem sido necessário usar água diariamente para reduzir a poeira e manter a higiene interna do estabelecimento na tentativa de não perder os clientes.

Um dos principais receios dos comerciantes e moradores é a possibilidade de que o material utilizado nas obras se esgote, especialmente considerando que outras áreas da cidade também estão passando por intervenções. Além disso, há a preocupação de que o Setor Sul seja frequentemente deixado por último na lista de prioridades, conforme mencionou um comerciante que preferiu não se identificar.

A situação reforça a importância de uma comunicação eficaz entre autoridades e a comunidade local, buscando minimizar os impactos negativos das obras e garantir que os moradores e comerciantes sejam ouvidos e assistidos durante todo o processo de recuperação asfáltica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Inclusivo Gama Cidadão (@gamacidadao)

Da redação do Gama Cidadão – 03/10/2023