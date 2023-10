Conselho Tutelar do Gama e Santa Maria: Conheça os 10 Mais Votados

Durante a apuração dos votos da eleição para Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, um problema de contabilização dos votos foi identificado no software totalizador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), atrasando o resultado final das eleições, que estava previsto para ser divulgado às 20h.

É importante destacar que o problema não afetou o resultado das urnas eletrônicas, apenas a totalização dos votos, como enfatizou o presidente do TRE-DF, Roberval Belinati. “Nenhum voto será perdido. Nós já temos os candidatos eleitos, só não temos o relatório final ainda”, afirmou em coletiva de imprensa.

Na madrugada, o resultado corrigido foi finalmente publicado. Abaixo, você confere os candidatos eleitos:

Gama:

WALLYSON LOURENCO – 1318 votos GERCINA – 649 votos CHAGUINHA – 574 votos TIO WARLEI – 563 votos ANA MARIA – 538 votos ROBERTO MENDONCA – 527 votos RODRIGO NARCISIO – 516 votos ALEXANDRE DUBAO – 513 votos MARIA DELCY – 508 votos FATIMA GAMA – 503 votos

Santa Maria:

CEICA PIRES – 983 votos LUCAS SENA – 720 votos JUNIOR COSTA – 699 votos GUILHERME COSTA – 670 votos ELDER ARAUJO – 661 votos WELINGTON JOSE – 611 votos MARIO BRITO – 556 votos RONALDO VIEIRA – 532 votos BEZERRA DA SILVA – 530 votos IVETE FIGUEIRA – 527 votos

Parabenizamos os eleitos e agradecemos a todos os cidadãos que participaram desse importante processo democrático.

