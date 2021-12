Ozonioterapia: o tratamento que vai mudar a sua vida

A técnica utiliza o ozônio medicinal, resultado da mistura dos gases oxigênio medicinal e ozônio, para fins terapêuticos. O contato dessa mistura com o organismo melhora a oxigenação e a circulação sanguínea, reduz a dor e a inflamação. Trazendo efeitos anti inflamatórios, antissépticos e analgésicos. Além disso, a ozonoterapia fortalece o sistema imunológico e garante uma melhor oxigenação dos tecidos do corpo.

Melhora na Estética

Nos procedimentos estéticos, a ozonioterapia é um excelente protocolo para o tratamento das lipodistrofias, tanto para a gordura localizada, quanto para celulite. A Ozonioterapia promove a oxigenação dos tecidos estimulando colágeno e promovendo controle da síntese de melanina uniformizando o tom da pele.

Tratamento da Dor

A ozonioterapia é eficaz no tratamento de diversos tipos de enfermidades. Entre as suas diversas aplicações, destaca-se o controle das enxaquecas, dores nas articulações, músculos, tendões, discos vertebrais, entre outras partes do corpo. Também apresenta um excelente custo-benefício no controle das dores, dada a sua capacidade de acelerar os tratamentos e até de evitar procedimentos mais complexos.

Auxilia na recuperação de tecidos

No pré-operatório, para otimizar a função dos tecidos envolvidos, elevar a imunidade e facilitar a recuperação, bem como o pós-operatório, para acelerar a cicatrização, prevenir ou tratar infecções.

Controle de Doenças relacionadas a Imunidade

Através da Hemoterapia Menor Ozonizada, o ozônio ativa o sistema imunológico elevando os níveis das células responsáveis pelas defesas do corpo. Regula o processo de formação das células defeituosas através da elevada oferta de oxigênio aos tecidos.

Combate vírus e bactérias

A Ozonioterapia é eficaz no tratamento de feridas e infecções com um potente efeito bactericida, virucida e fungicida reduzindo a replicação viral, fúngica ou bacteriana.

Dra. Izabel Lima

Quem está à frente da UNIK é a Dra. Izabel Lima. Enfermeira graduada e especialista em Enfermagem Estética. A Dra. Izabel tem se dedicado ao cuidado da saúde e da beleza, atuando na Estética Facial, Corporal e Capilar, buscando sempre atualização sobre tratamentos, tecnologias e melhores técnicas da estética por meio de cursos, congressos, jornadas e workshops.

A Dra. Izabel Lima convida todas as pessoas que desejam conhecer este novo conceito em estética, focado na individualidade e naturalidade preservando e promovendo a saúde física e mental, a visitar a UNIK ESTÉTICA AVANÇADA que, como o próprio nome já diz, realizará um atendimento ÚNICO PARA VOCÊ!

“Estar bem consigo não é só uma questão estética, está relacionado também com a autoconfiança. Ao buscarmos procedimentos estéticos que expressem a nossa harmonia interior e exterior, exalamos a beleza de forma natural e refinada”, explica Dra. Izabel.

