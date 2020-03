Patriotas ignoram coronavírus e vão às ruas contra Congresso e Supremo em apoio ao Bolsonaro

Além da capital federal, há protestos também nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG)

Ao participar de um ato a favor do governo e com críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (15/03), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve contato direto com ao menos 272 pessoas em cerca de 58 minutos de interação com apoiadores na frente do Palácio do Planalto.

O resultado faz parte de análise feita pelo Estado a partir de filmagem publicada na página do Facebook do presidente.

Bolsonaro manuseou ao menos 128 celulares, trocou ao menos quatro objetos com a plateia, entre eles um boné, que vestiu, e cumprimentou 140 pessoas, segundo o levantamento do Estado. Parte dos cumprimentos, nos primeiros 50 minutos do vídeo, são com “soquinhos” nas mãos das pessoas ou mesmo apertos de mãos. Nos cinco minutos finais de interação, o presidente alcança pelo menos 80 apoiadores correndo com a mão estendida e cumprimentando várias pessoas na sequência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informou que faz a segurança da manifestação e que o decreto do GDF limitou apenas os eventos esportivos e aqueles que dependem de Licenciamento do Poder Público. “Eventos familiares, espontâneos ou manifestações não dependem de licenciamento, por isto, estão fora das limitações do Decreto”, esclareceu.

Na semana passada, Bolsonaro pediu para que as manifestações fossem adiadas por causa do sinal de alerta provocado pelo coronavírus no Brasil. No entanto, na manhã deste domingo, o presidente passou a incentivar os protestos nas redes sociais. Ele postou, em sua página no Twitter, imagens dos atos a favor do governo em diversas cidades. No Facebook, Bolsonaro compartilhou uma transmissão ao vivo de uma manifestação em Brasília. “Devemos lealdade ao povo brasileiro”, registrou.

Com informações do Metrópoles e Correio Braziliense com adaptações – 16/03/2020