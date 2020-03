Deputada Júlia Lucy está de quarentena por contato com infectado com coronavírus

Mas ontem (15/03) ela soube que, durante a participação em uma reunião com is dirigentes do Novo em Belo Horizonte, teve contato com um assessor presente no encontro que testou positivo para coronavírus.

No gabinete de Julia Lucy, todos os servidores estão liberados para teletrabalho, como forma de preservar a saúde de todos.

Fonte: CB.PODER – 16/03/2020