Há 26 anos adaptando automóveis para pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, leva muito a sério o slogan “adaptar-se ao meio é ambiente sustentável”

Seu envolvimento com potência, cavalos de força, torque e adaptação ao meio, vem de berço, está no DNA da família Lira. Desde pequeno, juntamente com seus quatro irmãos, na fazenda da família, em Tocantins no coração do Brasil, acompanhava o pai no trabalho pesado com cavalos e bois, que vendiam e transportavam para outros estados. Atuando no mercado de automóveis há mais de 26 anos, o empresário Paulo Henrique Lira de Sousa, mais conhecido como Paulo Adaptações, nascido há 43 anos na cidade do Gama (DF), vem trilhando uma carreira de sucesso com os automóveis adaptados na capital do Brasil.

“Nunca desista dos seus sonhos, porque desde pequeno eu aprendi a ter valores com a minha mãe e com meu pai, que foram meus principais mentores e que considero empreendedores, pois foi com eles que desenvolvi minha base para ter um comportamento empreendedor e ter um propósito ao ser solidário e cuidar dos outros”, disse Paulo.

Em dois endereços:

Ac 219 conjunto D lote 26 – Santa Maria Norte, Brasília – DF, 72549-320

SIA Trecho 3/4 lote 1529

(61) 3395-0061 (61) 9552-9488

