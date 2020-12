Petrobras está com inscrições abertas para programa de jovem aprendiz

Podem participar candidatos entre 14 e 22 anos; programa terá 18 meses de duração

Com vagas para áreas de logística, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, tecnologia da informação e comunicação, segurança do trabalho e assistente administrativo, o Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) está com inscrições abertas desde o dia 3 de dezembro. Até o próximo dia 12, interessados entre 14 anos e 22 anos podem se inscrever pela internet, por meio do endereço https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/jovem-aprendiz/.

Ao todo estão sendo ofertadas 236 vagas para cursos profissionalizantes com possibilidade de contratação. Há oportunidades para os estados de São Paulo, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, além do Distrito Federal.

Aulas de capacitação e desenvolvimento das atividades práticas por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com carga horária diária de 4 horas, de segunda a sexta, é uma das características do programa PPJA. Já a interação com Petrobras se dará por meio de visitas técnicas, quando os jovens participantes do programa poderão conhecer as atividades da companhia.

A Petrobras garante, ainda, registro do contrato especial de aprendizagem na Carteira de Trabalho e Previdência Social, com direito a salário-mínimo nacional, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional.

Para se inscrever, é necessário ter entre 14 e 22 anos e seis meses completos, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio. O participante deve estar cadastrado no CAD único do Governo Federal, ser beneficiário de programas sociais de âmbito Federal, Estadual ou Municipal.

Também há vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade e adolescentes egressos do trabalho infantil. O Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) terá duração de 18 meses.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil