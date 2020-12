06Após a conclusão do ensino superior, o profissional tem um aumento de 182%

Uma pesquisa realizada pelo Sindicato de Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior (Semesp) aponta que após a conclusão do ensino superior, o profissional tem um aumento de renda mensal da ordem de 182%.

O estudo aponta, também, a diferença significativa entre a renda mensal dos homens e das mulheres egressos do ensino superior. De acordo com a Semesp, 17,4% dos homens, nessa condição, recebem mais de R$ 10 mil, enquanto apenas 6,1% das mulheres apresentam rendimento nessa faixa.

Dentre os entrevistados, cerca de 2,5% recebiam mensalmente um valor acima de R$ 5 mil antes de concluir o ensino superior. Esse percentual salta para 31,5% entre os formados. Já 27,1% dos egressos de curso superior disseram que passaram a receber de cinco mil a dez mil reais após a conclusão do curso.

A pesquisa contou com a participação gratuita e facultativa de 9.228 egressos e alunos da educação superior, entre os dias 13 de outubro a 16 novembro de 2020, por meio virtual.

Bolsas de estudo

De acordo com o levantamento, seis a cada 10 egressos entrevistados pagavam mensalidade durante a graduação, a maioria com o auxílio de bolsa de estudo ou financiamento estudantil. O restante (40%) estudou em uma instituição pública. Para 59% dos egressos dos cursos privados não seria possível concluir o curso de ensino superior se não tivessem bolsa ou financiamento para auxiliar no custeio das mensalidades.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil