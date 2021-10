Plataforma da Ambev disponibiliza cursos gratuitos para público externo

Há formações nas áreas de Inovação, Recursos Humanos e Marketing

Cursos gratuitos de curta duração são uma ótima oportunidade para melhor o currículo, ampliando as possibilidades de contratação. São diversas opções que podem ser encontradas através de rápidas pesquisas no Google.

Entre essas opções, estão as especializações oferecidas Ambev, uma das maiores multinacionais de cervejas do país, através de sua plataforma corporativa. Os cursos, que antes eram disponibilizados para os funcionários da empresa, agora podem ser acessados pelo público externo.

Ao todo, são 94 cursos gratuitos com certificado que abordam temas como Marketing, Inovação e Desenvolvimento Pessoal. Os interessados podem acessar os conteúdos através da “Ambev On”, universidade corporativa que está com acesso aberto para o público externo. Para ter acesso às atividades gratuitas, é necessário fazer o cadastro gratuito na plataforma: https://ambevon.skore.io/login.

Os cursos gratuitos da Ambev On podem ser acessados pelas redes sociais da empresa, como o Youtube, que disponibiliza lives toda semana. Com aprendizagem rápida, em média 16 minutos, a instituição oferece cursos em Gestão de Orçamento, Inteligência Emocional, Saúde Mental, Power BI, Transformação Digital e Métodos Ágeis. Os alunos podem conferir os cursos concluídos, a quantidade de módulos de capacitação na plataforma e solicitar o certificado, na aba “Meus certificados”.

Há conteúdos em diversos formatos, como audiovisuais, texto ou podcasts sobre as mais diversas demandas detectadas pelo público externo, como o universo cervejeiro, preparo dos processos seletivos, gestão de negócios no varejo e de bares e restaurantes, entre outros. Todas as atividades terão curadoria da Ambev e contarão com especialistas no tema.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil