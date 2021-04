Plataforma de educação disponibiliza cursos gratuitos com certificado

Idiomas e Educação são algumas das opções; confira

Indicados para todos os perfis, independentemente do nível de escolaridade, os cursos livres são formas de atualizar os conhecimentos ou adquirir novos em curto tempo e, muitas vezes, com baixo investimento. Na internet, as opções de cursos livres gratuitos são muitas, como as disponibilizadas pela plataforma Learncafe.

Há mais de 60 cursos disponíveis, com certificado válido em todo Brasil, disponibilizado para download ao final da formação. Entre as opções estão Escrita Poética, Aulas de Geografia para o Ensino Médio, Alfabetização divertida para crianças, Técnicas e estratégias de estudos e outros.

Para realizar a inscrição, basta acessar o site da instituição, escolher o curso desejado e realizar a matrícula. Embora os cursos sejam realizados totalmente gratuitos, é preciso pagar pelo certificado caso o estudante queira.

Na aba curso de idiomas oferecidos pela plataforma há opções para japonês, inglês e francês. São dois cursos de japonês para brasileiros iniciantes: o japonês básico e o introdutório.

O curso de francês conta com dicas de pronúncia, gêneros dos substantivos, verbos no presente e outros temas relevantes para quem quer iniciar seu conhecimento na língua francesa.

Já no curso Dicas de Pronúncia no Idioma Inglês há uma série de videoaulas nas quais os estudantes aprendem como pronunciar corretamente diversas palavras em inglês. O programa aumenta, ao mesmo tempo, o vocabulário em inglês, permitindo melhorar a conversação.

Onde encontrar cursos online e gratuitos

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos online e gratuitos. São cursos em diversas áreas que contribuem para ampliar os seus conhecimentos e aumentar as suas chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil