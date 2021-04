Gama vence Luziânia por 2 a 1 e assume a vice liderança

Verdão vence fora de casa e se recupera sobre o Luziânia

Nesta quarta-feira (28), o Luziânia recebeu o Gama no estádio Serra do Lago em jogo válido pela segunda rodada das semifinais do Candangão 2021. A vitória interessava a ambas as equipes, já que o Azulão empatou seu primeiro jogo na estreia, enquanto o Gama sofreu a goleada para o Brasiliense.

Mesmo jogando fora de casa, o Periquito foi melhor no primeiro tempo do que o rival e, mesmo sob pressão do time da casa, conseguiu arrancar seus primeiros três pontos.

Gama cirúrgico

O jogo começou com ambas as equipes apostando nas jogadas de velocidade, mas sob muita marcação as jogadas não acabavam ameaçando as defesas. A primeira oportunidade foi do time da casa. Aos sete minutos, Weberthi recebeu pela direita e cruzou bola para Jonathan, mas Marcão afastou. No minuto seguinte, o lateral direito Ronaldo cruzou a bola no pé de Caíque que a dominou e chutou em cima da zaga azulina.

Aos 23′, o Gama marcou seu primeiro gol. João Gabriel cruzou bola da esquerda na cabeça do zagueiro Vinícius que cabeceou firme no chão sem chances para Matheus Lorenzo. E aos onze minutos, boa tabela entre Daniel Alagoano e Ueslei terminou numa bola rolada para Matheus Lira chutar por cima do gol do Luziânia.

A melhor chance do Luziânia ocorreu aos 43 minutos, quando Weberthi deu passe para Jonathan dentro da área. O jogador passou por dois marcadores e chutou forte, mas por cima do gol foi defendido por Léo.

No finalzinho da primeira etapa, o Gama ampliou o marcador. Aos 46′, Daniel Alagoano recebeu passe na intermediária sem marcação e disparou um chute rasteiro de direita muito bem colocado que venceu o goleiro Matheus Lorenzo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar mansamente para as redes.

O Luziânia voltou para a etapa complementar disposto a dar a resposta. E ela veio logo aos onze minutos, quando Weberthi puxou o contra-ataque pela esquerda e chutou de fora da área. Léo pulou para defender, mas a bola passou por baixo do seu corpo e entrou.

A partir daí o Gama se segurou em sua defesa enquanto o Luziânia de forma desordenada buscava desesperadamente o segundo gol. Aos 17 minutos, Weverton soltou a bomba em cobrança de falta obrigando Léo a espalmar a bola para a frente da área. Daí em diante o jogo ficou mascado, muito pegado, mas sem lances de perigo.

Com o resultado, o Gama assumiu a vice-liderança na tabela de classificação com três pontos, enquanto o Luziânia permanece na terceira posição com apenas um, empatado com o Ceilândia mas com um gol de saldo a mais.

Na próxima rodada, o Gama recebe o Ceilândia no estádio Defelê, enquanto o Luziânia encara o líder Brasiliense provavelmente no estádio Mané Garrincha.

FICHA TÉCNICA

LUZIÂNIA 1×2 GAMA

Campeonato Candango da Primeira Divisão 2021

Semifinal – Segunda rodada

Estádio Serra do Lago, Luziânia-GO, 28/04/2021, 15:30h

Árbitro: Gildevan Lacerda

A1: Daniel Henrique

A2: David Sousa

Quarto Árbitro: Matheus Moraes

Luziânia

Matheus Lorenzo; João Pedro (Marquinhos), Gustavo, Perivaldo e Weverton; Dadinho, Robinho (Robinho), Jonathan (Kelvin) e Samuel (Gabriel); Weberthi e Romário (Índio)

Técnico: Ricardo Antônio

Gols: Weberthi (11′ – 2ºT);

Cartões Amarelos: Samuel, Weverton, Weberthi, Gustavo e Gabriel

Cartões Vermelhos: Não houve

Gama

Léo; Ronaldo, Vinícius, Marcão e João Gabriel; Matheus Lira (Kasado), Filipe Werley (Gustavo Belusci) (Lucas Silveira) e Mirrai (David Gaminha); Ueslei, Daniel Alagoano e Caíque (David Barbosa)

Técnico: Vitor Santana

Gols: Vinícius (23′ – 1ºT) e Daniel Alagoano (46′ – 1ºT)

Cartões Amarelos: Matheus Lira, Maciel, Kasado, João Gabriel e Caíque

Cartões Vermelhos: Não houve

*Com informações do DF Sports Mais – 28/04/2021