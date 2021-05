Ao concluir os cursos, estudantes recebem certificado de conclusão

Profissionais da educação podem conferir mais algumas oportunidades de realizar cursos gratuitos de capacitação na internet. O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza diversas opções por meio da plataforma AVAMEC, que além de cursos permite a criação, administração e desenvolvimento de diversas ações formativas, como projetos de pesquisas e outras formas de apoio educacional a distância ao processo de ensino-aprendizagem.

São mais de 100 especialidades diferentes que podem ser acessadas através do site da plataforma. Os cursos gratuitos da AVAMEC são ofertados em parceria com diversas instituições de ensino, focados na área da educação primária, com foco na qualificação profissional na área de pedagogia. O certificado de conclusão dos cursos poderá entrar no currículo como uma formação profissional.

Todos os cursos gratuitos oferecem certificado digital de conclusão, que poderá ser baixado e utilizado caso o estudante atinja a nota mínima na prova. Para isso, ele deverá acertar mais de 70% das questões para que seja validado o curso. Após a conclusão, estará indicado para a educação infantil ou de ensino primário em escolas ou instituições.

Cursos gratuitos AVAMEC

Os cursos gratuitos da AVAMEC têm como foco a educação de ensino inicial, aquela voltada para crianças na faixa etária de 4 a 12 anos. Por isso, a plataforma oferece diversos conteúdos sobre alfabetização e início escolar, além de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Confira, abaixo, as instituições de ensino que oferecem cursos na AVAMEC:

Controladoria Geral da União

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior

Diretoria de Política para Escolas Cívico-Militares

Instituto Penísula

Núcleo Tecnológico Municipal de Jaciara – MT

Programa Mentoria para a Educação Profissional

Secretaria de Alfabetização

Secretaria de Educação Básica

Secretaria de Educação Superior

Secretaria de Estado da Educação de Goiás

Secretaria Nacional da Família

Universidade Federal de Alagoas

Universidade Federal de Goiás

Fonte: Agência Educa Mais Brasil