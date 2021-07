Ao final da especialização, o participante recebe certificado de conclusão

A plataforma Escolas Conectadas, que disponibiliza diversos cursos on-line e gratuitos de formação para professores, liberou as inscrições para novas formações. Uma delas, o curso “Ensino híbrido: como fazer na minha escola?”, vai explorar os diferentes modelos de ensino híbrido, como Laboratório Rotacional, Sala de Aula Invertida e modelo virtual aprimorado.

O objetivo do curso é discutir com os professores a implementação de caminhos para recuperação da aprendizagem dos estudantes e investir em seu protagonismo com base nos múltiplos contextos presentes no país.

A especialização é ofertada a distância e é uma iniciativa da Nova Escola, Profuturo, Fundação Lemann, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande e Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Os interessados podem se inscrever pelo site: www.escolasconectadas.org.br/Ensino-hibrido.

A carga horária é de 54h na modalidade autoformativa, ou seja, sem tutoria. Ao concluir, o egresso receberá um certificado emitido pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro.

Outra oportunidade de especialização é oferecida em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). O curso gratuito “Sem Medo da Indisciplina” tem como objetivo fornecer formação continuada de qualidade para professores e demais profissionais da educação que se interessem pelo tema e que atuem em todos os níveis e etapas da educação. O certificado de conclusão é fornecido pela própria universidade.

Durante o curso, os participantes trabalharão questões relacionadas com a disciplina e a ação pedagógica na construção do conhecimento e vão refletir sobre a obsessão pela ordem, a falta da disciplina dos alunos, o aumento da violência, entre outros fatores que são relacionados com a temática.

Ao final do curso, o profissional da educação será capaz de propor novos olhares a respeito dos comportamentos dos estudantes, aplicando novas abordagens pedagógicas que promovam a solidariedade, autonomia e cooperação. Para se inscrever, acesse o site do curso: https://www.escolasconectadas.org.br/sem-medo-da-indisciplina. A carga horária é de 50h.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil